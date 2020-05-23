Когда в Литве отзовут карантин: иммунитет должен выработаться у 60% жителей

Вице-министр Альгирдас Шешельгис сказал, что во время карантина наблюдаются новые тенденции распространения заболевания, все еще есть новые случаи, поэтому расслабляться нельзя.

"Я хочу обратить внимание на то, что надо понимать - есть определенные критерии, по которым мы оцениваем ситуацию. Главное условие – критерий здоровья. Его характеризует эпидемиологическая ситуация в стране. Когда мы говорим о ситуации, имеем в виду, сколько новых случаев устанавливают в день, тогда можно решать, улучшается ситуация или нет, стабильна ли, или еще растет показатель.

По последним данным мы видим, что каждый день бывает по несколько и больше случаев, они не в одном очаге фиксируются – они появляются в заведениях здравоохранения, в магазинах, а также, это неприятный момент, есть и привозные случаи. Это значит, что не только в Литве теплится очаг, но и живем в небезопасном окружении в ЕС", – сказал Шешельгис.

Усонис сказал, что вирус все еще циркулирует в Литве, поэтому карантин еще нужен.

"Думаю, карантин нужен. Его условия смягчаются, по сравнению с серединой марта, все равно надо помнить, что вирус рядом. Вирус приходит с нашими гостями, это значит, что мы должны предпринимать меры и контролировать его распространение", – сказал профессор. На вопрос, не дискриминируют ли строгие ограничения пожилых людей, Усонис ответил, что пожилые люди должны понять, что в их случае риск гораздо больше. Правда, не хватает о более ясной коммуникации.

"Надо указать, что люди старшего возраста входят в группу риска. Это значит, что человек должен понять - если он заразится, ему грозит болезнь в тяжелой форме. Посмотрите статистику. Самый молодой скончавшийся от коронавируса человек был в возрасте 49 лет, основная часть скончавшихся - намного старше. Другой вопрос – как мы передаем эту весть обществу.

Как добиться того, чтобы люди из группы риска поняли, какая опасность им угрожает и были готовы взять ответственность за риск на себя. Тут об этом и говорится, что люди реагируют очень чувствительно, говорят, что это дискриминация. Но я думаю, надо больше общаться с людьми", – сказал Усонис.

По словам профессора, к обычной жизни мы вернемся только тогда, когда большая часть общества получит иммунитет.

"Упоминалось слово прокаженные. Мы боимся прокаженных потому, что они опасны для общества. В данном случае все как раз наоборот, мы должны ясно сказать – дорогие пенсионеры, общество опасно для вас, а не вы для него. Я сам всегда в магазине бываю в маске и перчатках, которые потом сразу выбрасываю, чтобы снизить риск до минимума. Это надо понимать. А к обычной жизни мы вернемся, когда не будет условий для распространения инфекции. Когда иммунитет будет у 60-70% жителей", – сказал он.

На вопрос, когда к нормальной жизни могут вернуться пенсионеры, Усонис ответил, что им как раз придется подождать.

"Оптимизма немного. В понедельник сообщалось, что американцы завершили первую фазу клинических исследований вакцины против SAARS 2, но следующий этап исследований запланирован на июль, по самому оптимистическому сценарию, вакцину могут зарегистрировать в первой половине 2021 года, тогда надо будет произвести миллионы доз, развести их по всему миру. Пока этого нет, надо думать о других способах защиты", – сказал Усонис.