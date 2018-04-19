"Когда ты слишком красива" для работы: как литовка из Лондона в одночасье стала сенсацией

По признанию новоиспеченной знаменитости, родилась она в Лондоне. "Моя мама русская, а папа - англичанин", - рассказывала Эмма на литовском языке, которому ее научила мама. Раньше она жила Вильнюсе, поэтому в столице Литвы у Эммы есть родственники.

Молодая женщина рассказала, что внешне она очень отличается от обычных британок, потому что ежедневно носит высокие каблуки и ярко красится, в связи с чем у нее сложилось впечатление, что местные девушки завидуют ее красоте.

По словам Эммы, она работала телевизионным оператором в Англии и снимала соревнования по боксу. Ей часто приходится участвовать в различных собеседованиях, но разговор с женщинами-работодателями заканчивается быстро: "Все разговоры продолжаются 5 минут, мне говорят, что перезвонят, но на этом все заканчивается".

Ведущие намекнули ей, что в поиске работы ей, возможно, мешают длинные ногти, на что Эмма отрезала: "Мне мешают не ногти, а бабы!".

Девушка утверждает, что работодатели мужчины советовали ей вместо работы оператором самой ходить по подиуму.

"Я не знаю, нанимают ли меня за талант или за внешность", - колебалась участница шоу.

"Мне очень нравится эта работа из-за того, что большинство коллег - мужчины. Тогда рабочая атмосфера намного веселее", - говорит Эмма.

Друга назвала рабом

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В передаче молодая женщина объяснила, что ей нравится внимание, она не видит ничего зазорного в полуобнаженном позировании для эффектного кадра, но эти соблазнительные снимки она делает не ради новых знакомств.

"Все на меня оборачиваются, и в этом вся проблема. Из-за этого я даже рассталась со своим последним парнем, потому что все оборачивались и заговаривали, спрашивали, очень ли я богата. А после того, как мы возвращались домой, он постоянно плакал и говорил, что чувствует себя дерьмом", - вспоминала Эмма.

Правда, на телешоу Эмма появилась не одна, а в сопровождении нового парня, которого публично называет рабом.

"Он не совсем мой парень. Он больше помощник, как раб. Он не говорит по-литовски. Он просто как друг, помогает мне, потому что мне скучно", - засмеялась Эмма.

Сразу после передачи соотечественники Эммы в Литве принялись бурно обсуждать внешность и высказывания женщины. Одни восхищаются ее отношением к своему телу, другие откровенно высмеивают заявления красавицы, называя ее глупой, третьи видят в этом грамотный пиар.

Предприниматели не заставили себя долго ждать с инициативами. В электронной продаже уже появились майки с цитатами Эммы. Одна из самых ярких: "Когда ты слишком красива".