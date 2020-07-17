Когда родители получат одноразовые выплаты на детей

Сообщается, что право на получение этих денег есть у детей получавших или получивших "детские деньги" до/с 16 марта 2020 года и у тех, которые начнут их получать до 31 декабря.
"Если деньги на ребенка уже выплачивают или начали платить до 30 июня, то одноразовые пособия выплатят до 31 июля. Если деньги назначать после 30 июня, то пособие выплатят вместе с первой выплатой", – сказано в информации Соцмина.
"Если родители ребенка, родившегося с 16 марта по 31 декабря, подадут заявку на получение "детских" денег до 31 января 2022 г., то пособие им заплатят вместе с первой выплатой, но не позже 25 февраля 2022 года.
Например, если в июле 2021 г. подать заявку на "детские" деньги для ребенка, родившегося в октябре 2020 года, то родителям не только заплатят за весь период, но и выплатят одноразовое пособие", – сказано в ответе Соцмина.
Напомним, что детям из многодетных семей и детям-инвалидам выплатят по 200 евро, а остальным детям – по 120 евро.
Сообщается, что 120 евро выплатят больше чем 507 000 детей, а 200 евро - около 134 000 детей.
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