По данным Литовской администрации дорог, в настоящее время проводятся процедуры по принятию проектных работ. К концу ноября все работы, предоставляемые по контракту, будут приняты, будет передано техническое и программное обеспечение.

Однако новая система измерения скорости будет официально запущена только после того, как будут завершена процедура метрологической аттестации.

«Радар должен быть проверен на метрологическом уровне, нужно утвердить методику и систему. Это формальная процедура, которая была указана в условиях покупки. Это новая система, поэтому необходимо разработать методологию измерения и регистрации. Тогда система будет работать», - сказал Эгидиус Скродянис, глава дирекции.

Официальный запуск системы запланирован на первый квартал 2018 года.

«Мы планируем установить скоростные датчики в ноябре или декабре, но еще не будем наказывать водителей. Все формальности, я думаю, будут завершены в январе-феврале», - сказал Э. Скродянис.

Принцип действия секторных радаров несложен - он замеряет начальную и конечную скорость автомобиля и затем элементарными математическими расчетами подсчитывается средняя скорость транспортного средства.

В настоящее время на литовских дорогах действует один пилотный секторный радар на дороге А5 (Каунас-Мариямполе).

Секторные радары будут установлены на этих дорогах:

Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - два участка

Шяуляй-Паланга (A11) - два участка

Мариямполе-Кибартай-Калининград (A7) — один участок

Вильнюс-Варена-Гродно (A4) - один участок

Вильнюс-Лида (А15) - один участок

Вильнюс-Минск (A3) - один участок

Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок

Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — два участка

Паневежис-Шяуляй (А9) - один участок

Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8 ) - один участок

Каунас-Мариямполе-Сувалки (А5) - один участок

Паневежис-Пасвалис-Рига (A10) - один участок

Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - один участок

Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда (141) — два участка

Мажейкяй-Плунге-Таураге (164) - одна секция

Даугавпилса-Рокишкис-Паневежис (122) - одна секция

Вильнюс-Швенчионис-Зарасай (102) - один участок

Вильнюс-Полоцк (103) - один участок

Клайпеда-Лиепая (А13) - один участок

Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок

Каунас-Пренай-Алитус (130) - один участок

Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) - один участок (резервное место)

Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) - один участок (резервное место).