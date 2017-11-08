Уже совсем скоро на дорогах Литвы появятся новые секторные радары, которые будут измерять не моментальную, а среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороге. В данный момент идут заключительные монтажные работы, а новая система начнет действовать со следующего года.
Numatomų greičio matavimo ruožų žemėlapis
© LAKD nuotr.

По данным Литовской администрации дорог, в настоящее время проводятся процедуры по принятию проектных работ. К концу ноября все работы, предоставляемые по контракту, будут приняты, будет передано техническое и программное обеспечение.

Однако новая система измерения скорости будет официально запущена только после того, как будут завершена процедура метрологической аттестации.

«Радар должен быть проверен на метрологическом уровне, нужно утвердить методику и систему. Это формальная процедура, которая была указана в условиях покупки. Это новая система, поэтому необходимо разработать методологию измерения и регистрации. Тогда система будет работать», - сказал Эгидиус Скродянис, глава дирекции.

Официальный запуск системы запланирован на первый квартал 2018 года.

«Мы планируем установить скоростные датчики в ноябре или декабре, но еще не будем наказывать водителей. Все формальности, я думаю, будут завершены в январе-феврале», - сказал Э. Скродянис.

Принцип действия секторных радаров несложен - он замеряет начальную и конечную скорость автомобиля и затем элементарными математическими расчетами подсчитывается средняя скорость транспортного средства.

В настоящее время на литовских дорогах действует один пилотный секторный радар на дороге А5 (Каунас-Мариямполе).

Секторные радары будут установлены на этих дорогах:

Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - два участка
Шяуляй-Паланга (A11) - два участка
Мариямполе-Кибартай-Калининград (A7) — один участок
Вильнюс-Варена-Гродно (A4) - один участок
Вильнюс-Лида (А15) - один участок
Вильнюс-Минск (A3) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — два участка
Паневежис-Шяуляй (А9) - один участок
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8 ) - один участок
Каунас-Мариямполе-Сувалки (А5) - один участок
Паневежис-Пасвалис-Рига (A10) - один участок
Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - один участок
Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда (141) — два участка
Мажейкяй-Плунге-Таураге (164) - одна секция
Даугавпилса-Рокишкис-Паневежис (122) - одна секция
Вильнюс-Швенчионис-Зарасай (102) - один участок
Вильнюс-Полоцк (103) - один участок
Клайпеда-Лиепая (А13) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Пренай-Алитус (130) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) - один участок (резервное место)
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) - один участок (резервное место).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Сквернялис пообещал фермерам, что больше не придется переходить на летнее время (1)

На всеобщем съезде фермеров "Нужно ли Литве сельское...

Папа римский получил в дар флаг Литвы (4)

Находящийся в Ватикане в связи с проблемой торговли...

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю вернется в 1918 год (27)

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю предлагает...

Молодой учитель рассказал о своей зарплате и вере в будущее (49)

Молодой учитель Томас Вайткунас приехал в Шилале из...

Школьник нашел слабое место: доступные данные о сотнях тысяч детей и родителей (13)

В Литве еще плохо понимают, что такое...

TOP новостей

Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Visuotinis žemdirbių suvažiavimas Ar Lietuvai reikia žemės ūkio?

Съезд фермеров Литвы: сложилась самая сложная ситуация за 27 лет (5)

9 февраля на Йонавской спортивной арене собрались...

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю вернется в 1918 год (27)

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю предлагает...

Молодой учитель рассказал о своей зарплате и вере в будущее (49)

Молодой учитель Томас Вайткунас приехал в Шилале из...

Школьник нашел слабое место: доступные данные о сотнях тысяч детей и родителей (13)

В Литве еще плохо понимают, что такое...

Спикер парламента Литвы призвал контролера по этике уйти в оставку (157)

Контролер академической комиссии по этике и процедурам...