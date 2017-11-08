По данным Литовской администрации дорог, в настоящее время проводятся процедуры по принятию проектных работ. К концу ноября все работы, предоставляемые по контракту, будут приняты, будет передано техническое и программное обеспечение.
Однако новая система измерения скорости будет официально запущена только после того, как будут завершена процедура метрологической аттестации.
«Радар должен быть проверен на метрологическом уровне, нужно утвердить методику и систему. Это формальная процедура, которая была указана в условиях покупки. Это новая система, поэтому необходимо разработать методологию измерения и регистрации. Тогда система будет работать», - сказал Эгидиус Скродянис, глава дирекции.
Официальный запуск системы запланирован на первый квартал 2018 года.
«Мы планируем установить скоростные датчики в ноябре или декабре, но еще не будем наказывать водителей. Все формальности, я думаю, будут завершены в январе-феврале», - сказал Э. Скродянис.
Принцип действия секторных радаров несложен - он замеряет начальную и конечную скорость автомобиля и затем элементарными математическими расчетами подсчитывается средняя скорость транспортного средства.
В настоящее время на литовских дорогах действует один пилотный секторный радар на дороге А5 (Каунас-Мариямполе).
Секторные радары будут установлены на этих дорогах:
Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - два участка
Шяуляй-Паланга (A11) - два участка
Мариямполе-Кибартай-Калининград (A7) — один участок
Вильнюс-Варена-Гродно (A4) - один участок
Вильнюс-Лида (А15) - один участок
Вильнюс-Минск (A3) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — два участка
Паневежис-Шяуляй (А9) - один участок
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8 ) - один участок
Каунас-Мариямполе-Сувалки (А5) - один участок
Паневежис-Пасвалис-Рига (A10) - один участок
Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) - один участок
Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда (141) — два участка
Мажейкяй-Плунге-Таураге (164) - одна секция
Даугавпилса-Рокишкис-Паневежис (122) - одна секция
Вильнюс-Швенчионис-Зарасай (102) - один участок
Вильнюс-Полоцк (103) - один участок
Клайпеда-Лиепая (А13) - один участок
Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) - один участок
Каунас-Пренай-Алитус (130) - один участок
Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) - один участок (резервное место)
Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) - один участок (резервное место).
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