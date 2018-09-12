"Если мы договоримся о двух вещах – налог плюс поощрение, может и предложим, но пока такой договоренности нет", – сказала 12 сентября на заседании Комитета по бюджету и финансам Маскалёвене.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в августе сказал, что надо обсудить поощрение для жителей, намеревающихся приобрести более экологический автомобиль, однако правительство не планирует вводить налог на все автомобили.

По словам премьер-министра, может появиться дополнительный налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей, будут искать способы побуждения граждан, чтобы они останавливали свой выбор на более экологических авто. Конкретные меры Сквернялис не называл, но подчеркнул, что речь о субсидии НДС не идет.

Министр финансов Вилюс Шапока в июле сказал, что решения о налоге на автомобили может появиться осенью. По его словам, дополнительные средства могут быть направлены на побуждение жителей приобретать более экологические транспортные средства, но ничего конкретного не назвал.

Парламент во время весенней сессии не одобрил предложение правительства ввести 0,3% налог на второе и каждое последующее жилье жителей Литвы. После этого решения в июне Сквернялис заявил, что сейчас неподходящее время для введения налога на недвижимость.

Шапока в интервью BNS в начале сентября сказал, что правительство осенью не планирует подавать новые варианты налогообложения недвижимости, но парламент свободен в своем выборе – он может вернуться к предложенной правительством модели или обсуждать какие-то свои инициативы.