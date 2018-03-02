Заключение расследовавшей этот случай комиссии представил на пресс-конференции в пятницу архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас.

Весной 2016 года работавший тогда в вильнюсском приходе Св. Петра и Павла ксендз К. Райлис рассказал, что в 12-летнем возрасте перенес сексуальную эксплуатацию. О неподобающем поведении в его отношении со стороны клирика Владаса Пятрайтиса К. Райлис сообщил в небольшом видеоролике, выложенном в Интернете.

Г. Грушас на пресс-конференции в пятницу сказал, что долг церкви - позаботиться о том, чтобы сообщения о сексуальном насилии со стороны священников получили должное изучение.

Он также отметил, что никакое третье лицо не подтвердило преступление В. Пятрайтиса, поэтому относительно его неподобающего поведения 40 лет назад есть лишь "моральная уверенность".

По словам Г. Грушаса, В. Пятрайтис умер в 2012 году.

Он также сказал, что рассказавшему о сексуальном использовании К. Райлису предложена психологическая помощь.