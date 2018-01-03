"Обычно в Литве насчитывают 177 дождливых дней (в году 365 дней, значит осадки идут почти через день – DELFI), считают все дни, когда выпало хоть какое-то количество осадков – даже 0,1 мм. В этом году число таких дней было больше", – заметил климатолог.

Правда, он признал, что данные за 2017 год еще до конца не выяснены – все подсчеты завершат до второй недели января. Но определенные тенденции видны.

"Мы помним дождливую половину минувшего года – на самом деле она была необычно, а местами рекордно дождливой. Но, скажем, в первой половине года были месяцы, когда осадков было немного. Кроме того, хоть Литва и небольшая, но многое зависит от регионов. Одно дело - взморье, Жемайтийские возвышенности, другое – центральная часть, где всего меньше", – сказал Валюкас.

По словам собеседника, осадки распределяются неравномерно.

"Но я думаю, что в прошлом году осадков было больше, чем обычно", – заметил он.

Хотя шутили, что в некоторые дни минувших зимних праздников солнце даже не встало, оказывается, в этой шутке есть доля правды.

"Солнечных дней было немного – солнце то светило, то нет (мы фиксируем солнечные часы). В Литве бывает около 1850 солнечных часов в год – на западе, на взморье их больше, чем ближе к столице, тем меньше. В Вильнюсе, Варене (юго-восточной Литве) меньше всего солнечных дней. Ну а в декабре солнце светило всего 28 часов, в месяце был 31 день", – сказал Валюкас.

По его словам, декабрь 2017 года был достаточно теплым, пасмурным, солнца было мало.

"Пока мы заметили, что декабрь был намного теплее – так и прогнозировали. Он был на 3 градуса теплее обычного, особенно последняя декада, обычная температура была –1,9", – сказал Валюкас.

В июле в Ширвинтай была объявлена экстремальная ситуация, в Электренай был зафиксирован катастрофический дождь, признали, что такого дождливого сентября в Литве не было 50 лет, а в Вильнюсе выпало в два раза больше осадков, климатолог сказал, что его это не удивило. Специалисты предупреждали, что глобальное потепление делает свое дело.

"На самом деле погода не удивила – ну, разве что несколько дождливых месяцев подряд. Придется к этому привыкать – о чем и говорят, приходят чередование периодов: на смену сухим и теплым, приходят дождливые холодные, потом опять жара. Что прогнозируем, то и происходит, это не должно никого удивлять", – указал Валюкас.

По его словам, в прошлом году не было и экстремальных явлений, которые нанесли большой ущерб. Правда, в начале октября во всей стране объявили экстремальную ситуацию из-за сильных дождей – фермеры понесли миллионный ущерб.

В ближайшее время Валюкас также прогнозирует отклонения от привычных данных. Будет теплее, чем обычно в январе.

"Если тенденции сохранятся, эта зима будет теплее обычной. Правда, месячные данные не показывают колебания температуры в отдельные дни. В Литве такой климат, что, несмотря на то, что должно быть теплее, не значит, что не будет нескольких холодных дней", – сказал климатолог.

По его словам, сильное похолодание ожидается в конце января или в начале февраля.

"Климатологическая зима объявляется, когда среднесуточная температура бывает ниже нуля. В Восточной Литве это наступает быстрее, на взморье позже, но обычно бывает с середины декабря. В этом году, похоже, настоящая зима не началась", – сказал собеседник.

Климатологу пока сложно говорить о прогнозах на этот год – прогноз составляют не больше, чем на 7 дней, а общие тенденции просматриваются на 3-4 месяца вперед.

"Пока могу лишь сказать, что начало года будет таким, как показывают многолетние нормы. Зимой отклонений бывает меньше, чем летом и осенью, в ближайший месяц отклонений не видно", – сказал он, заметив, что пока сложно сказать, какими будут лето и осень.