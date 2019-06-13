В связи с продолжающейся в Литве жаркой погодой ученые заявляют, что волны жары в Литве становятся все более частыми и интенсивными по причине климатических изменений.
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"Это не является новым явлением, волны жары были и раньше, однако в связи с климатическими изменениями, они все более часты и интенсивны", – сказал в четверг BNS климатолог Вильнюсского университета Донатас Валюкас.

На этой неделе в Литве зафиксированы рекорды жары. В среду температура воздуха в некоторых местах превысила 35 градусов.

Сходная жара ожидается и в четверг, местами возможны ливни с грозами и градом.

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"Раньше температура свыше 30 градусов была достаточно редким явлением. Сейчас это бывает практически ежегодно, волны жары длятся дольше, температуры выше", – сказал климатолог.

По его словам, из-за климата меняется и характер осадков – чаще бывают ливни и следующие после них периоды засухи.

"Совокупное количество осадков в Литве постепенно растет, но равномерность их распределения сокращается – бывает много осадков, а потом длительная засуха", – сказал Д. Валюкас.

По словам климатолога, климатические изменения также обуславливают более частным сильным ветром, шквалами и смерчами.

Д. Валюкас добавил, что более частные погодные контрасты повышают угрозу здоровью людей, из-за климатических изменений повышается уровень загрязнения водоемов, чаще происходят лесные пожары, от жары страдает качество покрытия железнодорожных и автомобильных дорого, сложнее вести строительные работы, из-за засухи страдают земледельцы.

В прошлом месяце в Вильнюсе более ста человек приняли участие в демонстрации с требованиями к политикам предпринять срочные меры по борьбе с климатическими изменениями и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

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