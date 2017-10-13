Согласно подсчетам, урожай зерновых в этом году в стране будет на 4,7% меньше, чем в прошлом. Это результат ливневых дождей. Из-за них фермеры понесли миллионные убытки.

Сильные дожди в Литве идут с конца лета. Климатолог Валюкас в интервью LRT.lt сказал, что в некоторых районах грунт уже пропитан влагой и не принимает ее. "В части Литвы [...] такого дождливого сентября не было 50 лет", – сказал собеседник.

– Господин Валюкас, в некоторых регионах страны дождь идет не первую неделю. Что говорит статистика?

– Осадки, что касается нормы, в Литве распределяются неравномерно. В западной части страны в августе-сентябре осадков обычно бывает больше, а в центральной – меньше. Пока мы можем говорить только о начале октября. Дожди идут с сентября, но если посмотреть на прогнозы, они понемногу должны прекратиться.

Что касается сентября и некоторых регионов, то на само деле в части Литвы, например, в Паневежисе, в Биржай, в Дотнуве, Расейняй такого дождливого сентября не было уже 50 лет. В Тельшяй, Клайпеде тоже сентябрь был рекордно дождливым. А в южной и юго-восточной Литве ситуация немного лучше, здесь таких обильных осадков не было.

В Вильнюсе в сентябре зарегистрировано 76 мм осадков, обычно бывает 66 мм. Если искать рекорды, можно вспомнить 1990 г., когда в Вильнюсе выпало 148 мм осадков. Но, что касается Восточной Литвы, надо вспомнить август – он был специфическим. Литва словно была поделена на две части – западную и восточную. В западной осадков было меньше обычного, а в восточной – намного больше. Грунт уже намок, размяк, влага не впитывается.

Осенью бывают периоды назойливых осадков, но сейчас этот период тянется с августа по октябрь.

– Это последствие глобального потепления или есть иные причины?

– Да, одна из причин - глобальное потепление. По мере перемены климата важную роль играет и повышение уровня океана. Происходит перераспределение циркуляционных процессов, а потом это приход разных воздушных масс - циклонов, антициклонов. Потепление – это не только повышение температуры, но и контрастность разных явлений. Может, выпасть большое количество осадков за час, день или месяц, а потом приходит время несильных осадков.

– Сейчас дождь закончится, придет тепло?

– Если смотреть на 4 недели вперед, то первая неделя будет потепление и снижение количества осадков, а в конце месяца, по нынешним прогнозам, количество осадков будет близким норме.

– Что можете сказать о температуре – какова средняя температура в октябре в Литве?

– По сравнению с прошлыми годами, осень обычная. Но если сравнивать октябрь с октябре прошлого и позапрошлого года, то тогда было на 2 градуса холоднее. Этот октябрь близок многолетней норме - 7,2 градуса.

– Было ли у нас бабье лето или еще будет? Люди думают, что бабье лето было на прошлой неделе, когда была хорошая погода, пусть и с заморозками.

– Нет, бабьего лета еще не было. Была такая теплая погода, которую многие хотят назвать бабьим летом, но климатологического бабьего лета не было.

– Может, можете прогнозировать, какой в этом году будет зима?

– Прогнозы все время уточняются и обновляются. В соответствии с нынешней тенденцией, должна быть теплее многолетней нормы. Но в последние десятилетия всегда было теплее. Кто касается общей тенденции потепления, в первую очередь становится теплее зимой. И эту зиму пока обещают более теплой.

– Когда зима должна начаться?

– Настоящая зима начинается только после Рождества. И в этот раз особых отклонений не видно.