"Тропическая жара - это одно, но все остальное, что ее сопровождает – шквал, град, вряд ли кому-то понравится", – сказал он Delfi.

На вопрос, необычно ли такое начало лета, Валюкас с таким мнением согласился. По его словам, если такая жара и бывает в Литве, то позже.

"В июне такая жара бывает позже - в конце месяца. Бывает такое в июле и в начале августа. К нам пришла тропическая погода, жаркая и влажная. При этом в западной части страны было прохладнее.

Из-за жары и высокой влажности и наблюдались такие явления, как град, шквальный ветер, вихрь", – сказал Валюкас.

Из-за того, что на разные части Литвы действовали разные явления, в то время, когда в Вильнюсе было +30, в Клайпеде было всего +16 .

"Мы и климатологи всего мира подчеркиваем, что из-за глобального потепления, появляются экстремальные явления. Это одно из последствий потепления. Например, и такая ситуация, когда в одной части Литвы жарко, а в другой - холодно. Такие контрасты усиливаются и встречаются чаще", – сказал Валюкас.

"Привыкать к этому? С одной стороны - да. С другой - каждому надо делать что-то, чтобы глобальное потепление было меньше, а с ним и меньше экстремальных явлений. Мы должны привыкать, но и предпринимать меры, как личные, так и на уровне государства", – сказал собеседник.

По словам Валюкаса, вполне вероятно, что это была самая теплая неделя июня. Он рассказал, каким будет июль.

"Похоже, это была самая жаркая неделя июня. А июль должен быть на 0,5 градуса теплее обычного. Но в нынешних условиях прогнозы быстро меняются", – сказал климатолог.