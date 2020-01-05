Профессор сказал, что в 2019 г. заторов в Вильнюсе стало еще больше. Он на своей Toyota Yaris раньше проезжал 100 км по городу, используя 6,8-6,9 л дизельного топлива, а в 2019 г. уже требовалось 7,9- 8,2 л.
"Меня всегда удивляло, почему в таком большом городе как Лондон, в центре нет заторов", – он предлагает способ избавления города от заторов.
Он сказал, что плата за въезд заставила бы жителей хотя бы изредка отказываться от авто и пересесть на общественный транспорт.
"Я говорю со своей колокольни, что заставило бы меня утром не идти к моей машине Toyota Yaris, а идти на остановку общественного транспорта, идти до нее мне 8 минут, потом еще 50 минут ехать на работу. Скорее всего, подействовало бы, если бы ввели плату", – сказал он, рассказав, что въезд в центр Лондона стоит 11,5 фунтов стерлингов.
"Если бы в Вильнюсе была такая система - тебя фотографируют на въезде в центр, то думаю, мы остались бы в выигрыше, было бы больше денег на общественный транспорт, стало бы меньше заторов, ведь люди думали бы, если надо за въезд платить 3 евро, а плюс в том, что не останется заторов. Если бы въезд был платным, я бы каждый день на машине не ездил", – сказал Римкус.
Представители муниципалитета планируют будущую модель в городе.
"Одно из средств - внедрение петель на въезде в Старый город. Это значит, что в Старом городе, будет значительно снижен уровень загрязнения, увеличится безопасность. Первый этап - исключат транзитные поездки через центр.
Второй – в пределах Старого города будет введена плата за проезд.
Третий - запрет на въезд автомобилей, которые сильно загрязняют окружающую среду", – сказал представитель муниципалитета Альвидас Каралюс.
В Литве в сфере строительства и промышленности будет легче трудоустроиться работникам из третьих стран (3)
Литва в 2020 году упрощает порядок и по-прежнему...
У вас на счету 20 000 евро - какое жилье вы можете купить в Вильнюсе (32)
Один из главных факторов при покупке недвижимости - это...
Климатолог предлагает решение проблемы загрязнения в Вильнюсе: въезд в центр должен быть платным (66)
Въезд в центр Вильнюса должен быть платным – такую идею...
В спортзале Фабийонишкского бассейна – бесплатная зарядка для сеньоров каждый день (50)
С 8 января спортзале Фабийонишкского бассейна каждый...
В Вильнюсе снова была задержана учитель, облившая краской макет "Холма свободы" (38)
На этой неделе в Вильнюсе, на аллее Триколора, дважды...
TOP новостей
У вас на счету 20 000 евро - какое жилье вы можете купить в Вильнюсе (32)
Один из главных факторов при покупке недвижимости - это...
Находчивый житель Кедайняй открыл магазин в пассажирском автобусе (39)
Житель Кедайняйского района Герардас Ракявичюс - не...
В этом году работающих жителей Литвы ждут 5 долгих выходных (9)
В 2020 году работающих жителей Литвы ждут пять, так...
В Литве в сфере строительства и промышленности будет легче трудоустроиться работникам из третьих стран (3)
Литва в 2020 году упрощает порядок и по-прежнему...
Климатолог предлагает решение проблемы загрязнения в Вильнюсе: въезд в центр должен быть платным (66)
Въезд в центр Вильнюса должен быть платным – такую идею...