Профессор сказал, что в 2019 г. заторов в Вильнюсе стало еще больше. Он на своей Toyota Yaris раньше проезжал 100 км по городу, используя 6,8-6,9 л дизельного топлива, а в 2019 г. уже требовалось 7,9- 8,2 л.

"Меня всегда удивляло, почему в таком большом городе как Лондон, в центре нет заторов", – он предлагает способ избавления города от заторов.

Он сказал, что плата за въезд заставила бы жителей хотя бы изредка отказываться от авто и пересесть на общественный транспорт.

"Я говорю со своей колокольни, что заставило бы меня утром не идти к моей машине Toyota Yaris, а идти на остановку общественного транспорта, идти до нее мне 8 минут, потом еще 50 минут ехать на работу. Скорее всего, подействовало бы, если бы ввели плату", – сказал он, рассказав, что въезд в центр Лондона стоит 11,5 фунтов стерлингов.

"Если бы в Вильнюсе была такая система - тебя фотографируют на въезде в центр, то думаю, мы остались бы в выигрыше, было бы больше денег на общественный транспорт, стало бы меньше заторов, ведь люди думали бы, если надо за въезд платить 3 евро, а плюс в том, что не останется заторов. Если бы въезд был платным, я бы каждый день на машине не ездил", – сказал Римкус.

Представители муниципалитета планируют будущую модель в городе.

"Одно из средств - внедрение петель на въезде в Старый город. Это значит, что в Старом городе, будет значительно снижен уровень загрязнения, увеличится безопасность. Первый этап - исключат транзитные поездки через центр.

Второй – в пределах Старого города будет введена плата за проезд.

Третий - запрет на въезд автомобилей, которые сильно загрязняют окружающую среду", – сказал представитель муниципалитета Альвидас Каралюс.