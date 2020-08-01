Климатолог: мы уже видим, каким будет сентябрь, а скоро вернется жара

Гинтаутас Станкунавичюс в своем обзоре погоды в мире заявил, что наступил конец июля и начался последний месяц календарного лета.

"Закончился июль и начинается последний месяц календарного лета. Кстати, конец календарного и метеорологического лета в нашей стране практически совпадает, средняя разница составляет всего 2-3 дня. В июне было много разговоров о последствиях глобального потепления, но июль был довольно "нормальным" - близким к многолетнему среднему показателю. В Литве (включая сегодня) июль был как минимум на 0,5–1,2 градусов холоднее нормы (в среднем за 1981–2010 годы)", - заверил Г. Станкунавичюс.

По его словам, самая большая отрицательная аномалия температуры была зафиксирована в Северной Европе: в Центральной и Южной Скандинавии, на юге Финляндии, в Исландии.

"Здесь отрицательная температурная аномалия составляла от 1,5 до 3 градусов. Было прохладно было в других странах Балтии, северной Германии, Нидерландах и на Британских островах. Для сравнения, в июне самая сильная тепловая аномалия была зафиксирована в Скандинавии (до + 6 градусов), в Финляндии, Эстонии и Украине - до + 4 градусов. Этот обмен источниками тепла в разные летние месяцы легко объясняется аномальным распределением полей давления над Европой", - пояснил он.

По словам доцента, через Литву перемещаются остатки фронта окклюзии с северо-запада на юго-восток, и хотя сам атмосферный фронт уже прерывист, количества влаги во фронтальной зоне достаточно.

"Сегодня в Жемайтии с утра идет дождь, позже зона осадков переместится в Центральную и Южную Литву. Вполне вероятно, что этот дождь немного увеличит влажность почв на юге Литвы (которые до сих пор были почти сухими). После того, как фронт пройдет, давление будет расти, а ветер будет поворачивать с северо-запада на север и ослабевать. Солнечная погода ожидается в выходные дни, возможны кратковременные дождей где-то в южной и восточной части Литвы. Максимальная дневная температура будет 19-23 градуса тепла, но ночи все равно будут прохладными. В понедельник ветер повернет с юга, а воздух прогреется еще больше".

В понедельник, по словам Г. Станкунавичюса, в Литве пройдут дожди, местами ливневые, а после этого вернется солнечная погода и жара. Ночи тоже станут теплее.

"Данные долгосрочного прогноза погоды показывают, что наибольшая вероятность теплой и сухой погоды в восточной части региона Балтийского моря ожидается в середине августа. А сезонные прогнозы показывают, что осень будет теплой и сухой", - заключил он.