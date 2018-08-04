Связь была недоступна с пятницы 3 августа, поскольку предоставляющая оператору эту услугу швейцарская компания Comfone выполняла техническое обновление системы.
"Обновление отрицательно повлияло на работу не только группы Tele2, но и некоторых европейских операторов. В нашем случае неудобства ощутили все клиенты Tele2, находившиеся за границей. Точного количества ещё не знаем, поскольку клиенты не могли подключиться к сети. Прошлый опыт показывает, что их могло быть около 30 000, но эту цифру мы ещё уточняем", – заявил сотрудник пресс-службы Tele2 ндрюс Баранаускас.
Предприятие в данный момент принимает решение о порядке и способе определения компенсации ущерба пострадавшим клиентам.
"Мы очень сожалеем из-за неудобств, которые в это время испытали наши клиенты. Постараемся всеми способами в будущем избежать повторения таких нарушений", – сказал А.Баранаускас.
В Литве услуги Tele2 действовали непрерывно.
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