Клиенты Maximа пожертвовали "Продовольственному банку" продукты за 17 000 евро

"Карантин для многих стал вызовом, поэтому нам надо было сплотиться во имя помощи тем, кому было особенно тяжело. Мы провели специальную акцию по сбору продовольственных товаров. Одна из главных задач - безопасность пожертвований. В наших магазинах появились специальные ящики, в которые покупатели могли класть товары для малоимущих", – сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

Акция длилась с 17 марта по 31 мая. За это время жители пожертвовали товары на сумму больше 17 000 евро - 8,6 тонн. В основном это были бакалейные товары с большим сроком годности: подсолнечное масло, крупа, макароны, сахар, консервы.

"Мы благодарны нашим клиентам, которые и в карантин жертвовали товары для малоимущих, демонстрировали сознательность. В сложный период они не отвернулись от тех, кому пришлось еще тяжелее", – сказала Дапкене.

Maxima сотрудничает с "Продовольственным банком" уже 17 лет. Каждый месяц сеть жертвует продукты на сумму 40 000 евро.

"Карантин был тяжелым периодом для людей, сталкивающимся с нуждой. Большая часть этих людей в силу преклонного возраста и слабого здоровья была изолирована у себя дома. Дети из многодетных и малоимущих семей лишились бесплатных обедов в школах, поэтому для многих этот период стал настоящим вызовом. Пожертвованные покупателями Maximа продукты стали первой помощью для таких людей. Мы благодарны всем, кто не остался равнодушным", – сказал директор "Продовольственного банка" Симонас Гуревичюс.