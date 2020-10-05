Рима из Вильнюса (настоящее имя редакции известно) рассказала, что ее ребенок ходил в бассейн в Impuls, но с марта из-за COVID-19 тренировки прекратились.

"Нам написали, что членство приостановлено, а плату за март пересчитают", – сказала она, заметив, что ребенок больше в бассейн не ходил.

"В сентябре мне позвонила девушка из Impuls и сказала, что у нее есть предложение за июль, поскольку у нас есть долг. Они предлагают нам платить половину цены, но ведь мы не ходили туда все это время. Я стала выяснять. Мне сказали, что если бы я написала заявление об отпуске, мне бы не считали плату, а я не писала, клуб начал работать, возобновилось наше членство, а с ним и плата. Когда я спросила, как я должна была узнать об этом, мне ответили - читать в интернете на их сайте. Мне сказали, что тренер присылал не сообщение. Я его нашла, но не заметила, поскольку оно было анонимным", – сказала она.

По словам Римы, управляющий клуба угрожал ей приставами. На что она ответила, что обратится в Службу по защите прав потребителей, на этом все и закончилось. Рима расторгла договор с Impuls.

Глава маркетинга Impuls Доната Висоцкайте-Лауринчикене сказала, что сожалеет в связи с создавшейся ситуацией, но подтвердила, что всех клиентов информировали о закрытии и об открытии клубов. В сентябре клуб решал вопрос задолженностей.

Похожую историю рассказал 57-летний Арвидас из Клайпеды. "После карантина я не стал ходить в клуб, поскольку я из группы риска, у меня сахарный диабет, сердечные болезни, а клуб не может гарантировать безопасность. Я несколько раз информировал об этом компанию. Просил клуб расторгнуть договор", – сказал он.

Несмотря на это в июле мужчина получил письмо от приставов. "С меня хотели взыскать не только 96,33 евро за то время, когда я не ходил, но и компенсацию в размере 222,12 евро плюс 55 евро за взыскание долга. Итого – 421 евро за 7 дней", – возмущался Арвидас, который заметил, что заплатил эти деньги.

"Я оказался как мышь в мышеловке", - сказал мужчина.

Этот договор был подписан по интернету. Согласно договору, если договор расторгается по желанию клиента, когда нет вины клуба или клиента, клиент обязан выплатить сумму скидки, которую получил за годовой абонемент", - объяснила ситуацию Висоцкайте-Лауринчикене, заметив, что письменно этот клиент расторгнуть договор не просил, поэтому клуб сам его расторг и передал задолженность приставу.