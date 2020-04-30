Клиентам придется брать купоны вместо денег за отмененные мероприятия

Правительство Литвы предлагало позволить покупателю выбирать - купон или деньги.

"Надо понять, что этот проект нужен, чтобы защитить организаторов от банкротства. Если они обанкротятся, а им до этого осталось немного, потребители тоже останутся ни с чем, поскольку никому ничего вернуть уже не смогут, – сказал один из авторов поправки консерватор Витаутас Кярнагис.

По его словам, обязательные купоны позволят организаторам выжить, не придется в срочном порядке искать оборотные средства.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы организаторы могли дожить до того времени, когда начнутся мероприятия. Может, они появятся осенью? Думаю, многие сомневаются в этом. Скорее всего это будет зима или следующая весна, – сказал Кярнагис. – Автоматическая выдача купона позволит человеку не искать оборотные средства на возвращение денег за билеты".

"Это проявление солидарности", – прибавил он, заметив, что если в течение 12 месяцев человек не использует купон, он может обратиться с просьбой вернуть деньги.

Согласно закону, первое предложение - перенос несостоявшегося мероприятия, в течение 30 дней организатор может представить клиенту другую дату. Мероприятие должно пройти не позже чем через 12 месяцев со дня отмены карантина.

Если клиента новое предложение не удовлетворяет, он обязан в течение 60 дней сообщить об этом поставщику услуги.

Если клиенту не подходит дата, поставщик услуги должен вернуть ему деньги (не меньше, чем клиент заплатил за мероприятие).

Если организаторы не выдают клиентам купоны, они обязаны вернуть деньги за билеты не позже чем в течение 14 дней с момента установки даты мероприятия.