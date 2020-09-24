Клиент проучил "Литовскую почту": пришлось заплатить за сотни пропавших посылок

Вильнюсский окружной суд постановил, что "Литовская почта" должна заплатить клиенту не только 10 383 евро компенсации за потерянные посылки, но и 6% годовых от этой суммы с момента рассмотрения дела в суде и расходы на судебную тяжбу - 2284 евро.

Коллегия из трех судей оставила в силе постановление суда низшей инстанции, в котором сказано, что международные законы предполагают порядок компенсации за утерянные посылки, поэтому клиентам должны возмещать нанесенный ущерб.

Согласно делу, выяснилось, что клайпедчанин Томас Б. занимался индивидуальной деятельностью – он торговал по интернету кофе, чаем, специями и др. товарами, которые высылал клиентам за границу.

Еще в октябре 2013 г. он заключил с "Литовской почтой" договор о предоставлении услуг, сам Томас Б. своевременно оплачивал услуги.

Он работал с "Литовской почтой" много лет, прежде компания возмещала ущерб за пропавшие посылки, но весной 2019 года отказалась это сделать, потребовала предоставить документы, подтверждающие ценность вещей, находившихся в посылке. Мало того, позицию почты подтвердила Служба регулирования связи, указав, что почта не обязана возмещать ущерб за утраченные посылки.

Томас Б. сказал, что с сентября 2018 г. до апреля 2019 г. он выслал 7349 посылок, потом обратился в связи с пропажей 407 посылок, 277 из которых так и не нашли – 272 были регистрированными, а 5 - обычными.

Поскольку "Литовская почта" отказалась возмещать ущерб, Томас Б. обратился в суд. Он указал, что прежде компания возмещала ущерб и не требовала документами подтверждать стоимость посылки. Он не требовал возмещения морального ущерба, просил только выплатить ему то, что гарантируют международные законы.

"Литовская почта" не согласилась с претензией, заметив, что клиенты, которые не указывают ценность посылки, потом могут злоупотреблять и просить необоснованно большую компенсацию.

Суд отметил, что "Литовская почта" в своей деятельности руководствуется международными законами, а в них указана максимальная компенсация за потерянные посылки - тариф указан за каждый килограмм. Поэтому, по мнению судей, Томас Б. обоснованно требует возместить нанесенный ущерб, а требование почты необоснованно.