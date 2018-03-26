Об этом DELFI рассказал вильнюсец Роландас (настоящее имя редакции известно). Представитель "Литовской почты" Вайда Будрене, признала, что это ошибка работника.
"Уже несколько раз я замечал, что "Литовская почта" печатает счета на использованной бумаге, на оборотной стороне старого документа", – рассказал Роландас.
Он считает, что это рациональная практика, так экономят бумагу. Однако он возмутился, когда увидел на другой стороне персональные данные другого клиента.
"На оборотной стороне счета, который я получил, можно найти имя, фамилию, персональный код, номер идентификационной карты и дату ее выдачи/действия, номер телефона, банковский счет, кому и сколько он заплатил", – рассказал он, прислав документ.
Роландас сказал, что у него есть подозрение, что оплаченный им счет, также получит какой-то клиент.
"Такая экономия бумаги и механизм раздачи данных других клиентов был замечен в 38-м почтовом отделении Вильнюса и в Реше", – сказал он.
Будрене сказала, что это ошибка работника.
"Такого не должно быть, поэтому все почтовые отделения еще раз информируют о том, чтобы они смотрели, какие документы они передают клиентам", – указала она.
Вступает в силу запрет на въезд в Литву для 44 граждан России
В понедельник главы министерства внутренних дел и...
Не признавшихся в сотрудничестве с КГБ на госслужбе в Литве могут быть единицы (5)
Количество лиц, не признавшихся в имевшем место в...
Клиент почты удивился – на оборотной стороне документа были данные другого человека
На одной стороне документа – счет, на другой – вся...
Возврат земли снова застопорился – людям предложат деньги (1)
В Литве землю возвращают с момента провозглашения...
TOP новостей
Литва высылает трех российских дипломатов (264)
Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы...
Посол: Россия ответит высылкой литовских дипломатов (21)
Реагируя на шаги Литвы , Россия намерена выслать...
Борьба Литвы с большинством стран ЕС: не надо переводить стрелки часов (12)
Переход на летнее время – тяжелый момент для "сов",...
Прямая трансляция: Михаил Ходорковский - гость студии DELFI TV (22)
Гость студии DELFI TV - Михаил Ходорковский. Бывший...
Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (174)
Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...