Клиент почты удивился – на оборотной стороне документа были данные другого человека

Об этом DELFI рассказал вильнюсец Роландас (настоящее имя редакции известно). Представитель "Литовской почты" Вайда Будрене, признала, что это ошибка работника.

"Уже несколько раз я замечал, что "Литовская почта" печатает счета на использованной бумаге, на оборотной стороне старого документа", – рассказал Роландас.

Он считает, что это рациональная практика, так экономят бумагу. Однако он возмутился, когда увидел на другой стороне персональные данные другого клиента.

"На оборотной стороне счета, который я получил, можно найти имя, фамилию, персональный код, номер идентификационной карты и дату ее выдачи/действия, номер телефона, банковский счет, кому и сколько он заплатил", – рассказал он, прислав документ.

Lietuvos pašto kvitas © DELFI skaitytojas

Роландас сказал, что у него есть подозрение, что оплаченный им счет, также получит какой-то клиент.

"Такая экономия бумаги и механизм раздачи данных других клиентов был замечен в 38-м почтовом отделении Вильнюса и в Реше", – сказал он.

Будрене сказала, что это ошибка работника.

"Такого не должно быть, поэтому все почтовые отделения еще раз информируют о том, чтобы они смотрели, какие документы они передают клиентам", – указала она.