Почему в Литве так много клещей, переносящих эти болезни – об этом DELFI говорил с представителем Лаборатории клинических исследований Национального центра общественного здоровья Альгирдасом Гришкявичюсом.

Гришкявичюс подчеркнул, что клещи предпочитают сырые места и лиственные деревья.

"Один момент - клещи любят Литву, им нравятся лиственные деревья, которых у нас много, любят влагу, высокую траву. Хочу сказать, что близки Литве Скандинавские страны, там тоже много клещей, тоже много больных", – заметил специалист.

По его словам, болезни, которые переносят клещи, связаны с тем, что большую проблему представляет собой глобальное потепление.

"Нелегко говорить о точных переменах в заболеваемости. Надо брать большой период. Мы видим, что наблюдается определенная периодичность. Каждых три года бывают всплески, когда-то нас опережали Латвия и Эстония, сейчас самый высокий уровень – в Литве. В прошлом году было 2200 случаев Лайма, 380 клещевого энцефалита, а в 2017 г. еще выше – почти 500 случаев", - сказал специалист.

Он подчеркнул, что людям, которые людям проводить время на природе, надо проверить свое здоровье, а прививки надо делать, не дожидаясь опасных всплесков.

Гришкявичюс сказал, что сложно сказать, какие районы, места и города самые опасные.

"Трудно назвать самые опасные места, где есть распространители болезней, можно поехать в Варену за грибами и поймать клеща, если 20 лет назад можно было назвать опасные районы, то границы сейчас размыты. Есть места под Каунасом, Вильнюсом, бывают случаи, когда через еду болезнь передается", – сказал специалист.

На вопрос о средствах защиты от клещей и способах их уничтожения, Гришкявичюс сказал, что помочь может простое действие, затем нужно предпринимать более серьезные меры.

"Опрыскивание - недолгосрочное, конечно, оно снижает количество клещей, но основа всего - скашивание травы. Если трава не выше 10 см, можно сказать - проблема решена. Если посмотреть на городские парки других городов мира, то увидите, что трава там скошена. Что касается парка Вингис - это дело муниципалитета, дальше уже принимают другие меры", – сказал он.