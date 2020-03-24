Клайпедские врачи просят о помощи: мы работаем без средств защиты

"Мы обращаемся за помощью, в которой нуждается персонал и врачи Клайпедской университетской больницы. Больница не предоставляет врачам, работающим "в обычных" отделениях, никакие средства защиты, даже масок", – сказано в письме врачей, полученном Delfi.

Несмотря на то, что говорят, будто с возможными больными сталкиваются не все врачи, врачи уверяют, что на деле все не так.

"Амбулатория принимает больных, людей с температурой госпитализируют в обычное отделение, там у врачей нет средств защиты. Врачей посылают в амбулаторию принимать больных, потом они возвращаются в свое отделение. У врачей нет даже обычных масок, не говоря уже о респираторах, на время дежурства дают одну маску, которую надо менять через 3 часа", – сказано в письме.

Мало того, подсобный персонал, который убирает помещения, мигрирует из отделения в отделение. У этих людей тоже нет никаких средств защиты.

"Это отличная среда для распространения вирусов. Людей не информируют о положении, а руководство не обращает никакого внимания, нет никакой превенции и защиты", – сказано в письме.

О помощи просят и врачи Клайпедской службы скорой помощи.

"Наши ресурсы масок иссякают, с доставками наблюдаются перебои, а расход большой. Мы ищем по всем возможным каналам, но... Если у кого-то есть или кто-то знает, где взять, пожалуйста, привезите на ул. Юргину, 33, в Клайпеду, на станцию скорой помощи", - пишут врачи.

В просьбе сказано, что врачи готовы платить за маски, годится все - хирургические маски, респираторы.

В понедельник на пресс-конференции в Клайпеде глава Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис рассказал, что болезнь среди врачей распространилась не через пациентов, а извне - через тех, о болезни которых уже известно.

Янушонис сказал, что средств защиты для тех, кто работает с людьми из группы повышенного риска, достаточно, но беда в том, что некоторых средств осталось мало. Но он заверил, что дополнительные средств защиты уже в пути, резервы пополняются.

Он сказал, что делают все, чтобы обеспечить безопасность.