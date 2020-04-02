Полиция начала расследование после того, как поступило заявление от одного гражданина, который сообщил, что больная коронавирусом соседка не соблюдает режим самоизоляции и выходит на улицу.
Полицейские приехали по указанному адресу и нашли женщину с собакой на улице. Женщина была в маске, но без перчаток.
Начато расследование по факту нарушения правил по борьбе с инфекционным заболеванием. Больной человек, знающий о своей болезни, представляет угрозу для других жителей.
За это нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы.
Люди, у которых установили коронавирус, обязаны соблюдать условия самоизоляции.
В Литве на данный момент зафиксированы 649 случаев коронавируса, инфекция унесла жизни 9 человек.
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