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Клайпедская полиция 2 апреля сообщила, что начато расследование по факту нарушения режима изоляции больным коронавирусом человеком.
Šuo
Šuo
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция начала расследование после того, как поступило заявление от одного гражданина, который сообщил, что больная коронавирусом соседка не соблюдает режим самоизоляции и выходит на улицу.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли женщину с собакой на улице. Женщина была в маске, но без перчаток.

Начато расследование по факту нарушения правил по борьбе с инфекционным заболеванием. Больной человек, знающий о своей болезни, представляет угрозу для других жителей.

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За это нарушение грозит штраф, арест или лишение свободы.

Люди, у которых установили коронавирус, обязаны соблюдать условия самоизоляции.

В Литве на данный момент зафиксированы 649 случаев коронавируса, инфекция унесла жизни 9 человек.

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