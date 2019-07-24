"Мы увидели злого курьера, он бранился, а потом спустил посылки с лестницы и повредил их", – сказала LNK Лаура Грашите.
По ее словам, курьеру не понравилось, что коробки он должен нести по лестнице вниз.
"Он пришел, увидел посылки, бранился, заявил, что за пункт у нас, почему не на первом этаже. В любом случае все посылки весили не больше 25 кг, он должен был их унести", – рассказала женщина.
Лауре пришлось бежать за курьером с посылками, забирать их.
"Проблема не только в том, что в тот же день посылки не были доставлены. Проблема в том, что если бы доставили эти посылки, то клиенты получили бы поврежденные заказы. Посылок было много. Это был бы большой ущерб для компании", – сказала Лаура.
В посылках были ткани, которые могли выпачкаться, если упаковка была повреждена. Журналисты LNK связались с компанией Venipak, курьер которой бросал ящик с лестницы. Компания ответила журналистам письменно.
"Об этом случае нам известно, женщина зафиксировала как коробка падает с лестницы. Более подробной информации у нас нет, сейчас проводим внутреннее расследование. С курьером мы общались сразу после происшествия. Он представил свою версию, но в любом случае мы берем на себя ответственность. Курьер работает в нашей компании уже 7 лет, всегда о нем отзывались только положительно, поэтому нам странно, что он попал в такую ситуацию. Дисциплинарное взыскание будет назначено в ближайшее время. С женщиной мы связались в понедельник утром, ей будет возмещен ущерб", – сообщила представитель Venipak Аста Раудонене.
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