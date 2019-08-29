Личность мужчины была установлена благодаря помощи общества. Подозреваемого допросили. Ветеринар осмотрела собаку и констатировала, что особых травм на теле животного нет, также выяснили, что собака мужчине не принадлежит - это собака другого члена семьи. Поэтому было решено собаку не забирать, чтобы не травмировать животное.
Молодому человеку полиция назначила два штрафа: за мелкое хулиганство и за жестокое обращение с животным.
Клайпедчанину, который бил собаку, полиция назначила два штрафа
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