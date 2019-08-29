Клайпедчанину, который бил собаку, полиция назначила два штрафа

Клайпедская полиция сообщила, что был выявлен мужчина, который бил собаку поводком, а потом оскорблял прохожего, призвавшего его к порядку, пишет портал Letena.
Vyras muša šunį
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Личность мужчины была установлена благодаря помощи общества. Подозреваемого допросили. Ветеринар осмотрела собаку и констатировала, что особых травм на теле животного нет, также выяснили, что собака мужчине не принадлежит - это собака другого члена семьи. Поэтому было решено собаку не забирать, чтобы не травмировать животное.

Молодому человеку полиция назначила два штрафа: за мелкое хулиганство и за жестокое обращение с животным.

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