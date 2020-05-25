Расследование было начато после поступления информации из налоговой инспекции о том, что компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей из США, не учитывает все доходы. Автомобили покупали в США, доставляли в Литву, здесь растаможивали и продавали литовским или зарубежным покупателям.
По данным исследования, за год компания получила не менее 1,145 млн. евро, а скрыла не меньше 800 000 евро. В ходе расследования выяснили, что государству был нанесен ущерб на сумму 182 800 евро.
Дело передано в Вильнюсский участковый суд.
По закону за такие действия грозит лишение свободы на срок до 4 лет. В данном случае ответчик и юридическое лицо.
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