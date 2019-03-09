Клайпедчанин нашел в карьере кости мамонта, датируемые 40 000 лет до н.э.

Вилимантас Заблоцкис рассказал, что обнаруженные кости он хранил около 40 лет, а когда он работал, хранил в кабинете еще одну находку - часть человеческого черепа.

Свою коллекцию Заблоцкис собрал в 1977-1991 гг. Он сказал, что когда возглавил работы по разработке карьера, часто сам ходил на поиски интересных вещей. В результате таких походов и были сделаны эти находки - бивень мамонта, рог лося, рога северных оленей, фрагменты зубов животных.

Он также нашел инструмент времен, как предполагают, среднего древнего каменного века.

Заблоцкис передал специалистам Клайпедского университета 12 находок. Археолог Томас Римкус не скрывает, что этот подарок ученых приятно удивил. Согласно исследованиям, кости датируются не меньше чем 40 000 лет до н.э.

"Меня эта коллекция очень заинтересовала. Несмотря на то, что лишь одна находка относится к каменному веку, другие материалы носят зооархеологический характер, они могут описать часть фауны того времени. Хотя пока у нас нет данных о том, что в Литве одновременно могли существовать и мамонты и люди. Эта коллекция имеет большую научную ценность", – сказал DELFI Римкус.

Он заметил, что находки были сделаны на глубине 4-8 м, это значит, что вряд ли эти животные жили в Литве. Скорее всего их принес ледник из Скандинавии и с северо-запада. Однако более точная информация появится после проведения тщательного исследования.