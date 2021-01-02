Клайпедчане в субботу массово ринулись к морю: на дорогах образовались заторы

"Понятное дело, длинные выходные: сидишь дома день, второй, неужели так будешь сидеть и третий день подряд?" – сказали Томас и Кристина.
По их словам, нужно подышать воздухом, погулять.
"Мы не сидим за столом, мы выходим погулять в лес или к морю. Мы видим, что это приносит пользу. У моря был много людей, но мы ходили в стороне", – сказали они.
По словам пресс-секретаря Клайпедской полиции Андромеды Грауслене, 2 января не было ДТП, которые могли бы привести к заторам, а вечерние заторы по дороге со взморья фиксируются нередко.
"Людям не запрещено ездить к морю, ограничения были только в новогоднюю ночь у мола в Мелнраге. Быть может, движение было замедленно и потому, что были желающие поехать к Голландскому колпаку, за пределы муниципалитета, а полиция отправляла их назад", – сказала Грауслене.
Delfi уже сообщал, что во второй день Рождества на море было очень много людей. Люди не надевали маски, не соблюдали дистанцию.
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