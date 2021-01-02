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Во второй день нового 2021 года клайпедчане не выдержали и отправились к морю. Ближе к вечеру на дорогах образовались заторы. Некоторые жители Клайпеды сказали, что расстояние в 3 км преодолели за 30 минут.
Клайпедчане в субботу массово ринулись к морю: на дорогах образовались заторы
© Tomas Sakalauskas

"Понятное дело, длинные выходные: сидишь дома день, второй, неужели так будешь сидеть и третий день подряд?" – сказали Томас и Кристина.

По их словам, нужно подышать воздухом, погулять.

"Мы не сидим за столом, мы выходим погулять в лес или к морю. Мы видим, что это приносит пользу. У моря был много людей, но мы ходили в стороне", – сказали они.

По словам пресс-секретаря Клайпедской полиции Андромеды Грауслене, 2 января не было ДТП, которые могли бы привести к заторам, а вечерние заторы по дороге со взморья фиксируются нередко.

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"Людям не запрещено ездить к морю, ограничения были только в новогоднюю ночь у мола в Мелнраге. Быть может, движение было замедленно и потому, что были желающие поехать к Голландскому колпаку, за пределы муниципалитета, а полиция отправляла их назад", – сказала Грауслене.

Delfi уже сообщал, что во второй день Рождества на море было очень много людей. Люди не надевали маски, не соблюдали дистанцию.

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