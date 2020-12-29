Клайпеда приняла решение: огни на елке погаснут, на Театральную площадь людей не будут пускать

ГКП Клайпедского округа сообщает, что 31 декабря - 1 января будет усилен контроль в общественных местах Клайпедского округа – в парках, на пляжах, на площадях, в торговых центрах и т.д.

Также было решено ограничить доступ на площадь Возрождения и на Театральную площадь, будет запрещен въезд на стоянку у Клайпедского мола.

Напомним, что с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января на взъездах в муниципалитеты появятся блокпосты, ограничивающие въезд в муниципалитеты.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в фейсбуке сообщил, что в новогоднюю ночь будут выключены огни на городской елке и все декорации. Праздничного фейерверка в Новый год также не будет.

Накануне Нового года будет запрещен проход и проезд к Театральной площади. Театральная площадь будет закрыта с 17 ч. 31 декабря до 8 ч. 1 января.