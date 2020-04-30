Клайпеда освободила от сборов уличные кафе и рестораны, но не все этому рады

«Мы стремимся помочь бизнесу пережить это нелегкое время. Надеюсь, что сэкономленные средства владельцы уличных кафе используют успешно, направив их на сохранение рабочих мест и бизнеса как такового, а возобновившаяся деятельность поспособствует поддержанию жизни в городе», - сообщил журналистам мэр Витаутас Грубляускас.

Кроме этого, в период карантина городские власти обязались бесплатно обеспечить все уличные кафе и рестораны обеззараживающими средствами. Градоначальник приветствовал решение кабинета министров о смягчении карантинных мер, но вместе с этим призвал владельцев всех торговых точек максимально ответственно подойти к требованиям по обеспечению социальной дистанции и безопасности своих клиентов.

Известно, что в 2019 году за счет упомянутой пошлины для кафе и ресторанов бюджет самоуправления пополнился на 46,6 тысяч евро. Это означает, что по итогам этого года поступления в городскую казну уменьшатся.

Несмотря на позитивные подвижки, оппозиция в лице депутатов из фракции партии «Движение либералов» настаивала на том, что от пошлин нужно освободить не только владельцев кафе и ресторанов, но и всех бизнесменов, которые занимаются сезонной торговлей мороженым и напитками из фургонов или временных мобильных точек, а также всех, кто сдает в аренду велосипеды, самокаты, торгует сувенирами и ручными изделиями. Тем не менее, это решение не поддержали. Мэр сослался на то, что предложение было выдвинуто на голосование слишком поздно, но к этому вопросу можно вернуться на следующем заседании.

Между тем завотделом самоуправления по финансам Кристина Петрайтене скептично отреагировала на инициативу об отмене пошлины для всех возможных интересантов. По ее словам, в случае принятия такого решения бюджет города не досчитается около 90 тысяч евро. В условиях карантина и сворачивания деятельности предприятий в период за январь-апрель поступления в городскую казну уже составили на 5,8 процентов меньше, чем было запланировано, поэтому расширенные льготы, скорее, пугают чиновников, нежели радуют.

По словам мэра, на базе самоуправления создана рабочая группа, которая оценит все возможности по организации тех или иных льгот и решений, которые могут облегчить финансовое бремя местных предпринимателей.