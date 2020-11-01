Кладете маску в карман или сумку? Узнав, чем это может закончиться, больше не будете так делать

Основные ошибки

Если вы неправильно носите маски - увеличиваете риск заражения опасным и быстро распространяющимся коронавирусом и представляете угрозу для окружающих.

Одна из ошибок, которую мы совершаем, заключается в том, что мы не моем и не дезинфицируем руки перед тем, как надеть и снять маски. Вероятно, вам не раз в спешке приходилось снимать маску сразу после выхода из магазина и вы не думаете, что перед этим необходимо мыть или дезинфицировать руки.

Аушра Бартулене, эпидемиолог Центра инфекционных болезней и СПИДа, говорит, что это лишь одна из многих ошибок, которые совершают жители.

"Люди носят одноразовые маски несколько раз, даже в течение нескольких дней. Влажные маски не заменяют сухими и чистыми. Неправильно их надевают. Маски должны закрывать нос, рот и подбородок", - говорит врач.

Помимо этих ошибок, эпидемиолог выявляет еще одну фундаментальную ошибку, о которой мы редко задумываемся - мы храним маски не в том месте. По ее словам, эти защитные средства следует помещать в пакет, чтобы маска не соприкасалась с другими предметами и поверхностями.

"Люди держат маски в карманах, сумках и машинах. Кроме того, они прикасается к ним руками и могут загрязнить лицо и маску", - отмечает А. Бартулене.

По словам врачей, нельзя носить поврежденную или влажную медицинскую маску, такую, которая не закрывает нос и не прилегает к лицу. Не касайтесь передней части маски, не снимайте маску, когда разговариваете с другими людьми или выполняете другую работу. Кроме того, не оставляйте использованную маску там, где к ней могут получить доступ другие люди, или повторно использовать ту же маску.

А при ношении немедицинской (тканевой) маски, врачи подчеркивают, что она не должна выглядеть поврежденной, грязной или мокрой, должна прилегать к лицу, закрывает нос, не вызывать затруднения дыхания. Не снимайте маску, если поблизости (на расстоянии 1 метра) находятся другие люди. Кроме того, не делитесь своей маской с другими.

Какие маски выбрать?

Врачи подчеркивают, что маски уменьшают выделение капель от инфицированных людей, у которых еще нет симптомов или которые являются бессимптомными носителями инфекции.

Эпидемиолог говорит, что все маски - как медицинские, так и те, которые шьют сами люди, - помогают снизить риск распространения вируса в окружающей среде и, таким образом, снизить вероятность заражения других людей. Однако она отмечает, что медицинские и немедицинские маски различаются по эффективности фильтрации.

"Медицинские маски делятся на I, II и III типы по эффективности фильтрации. Медицинская маска типа I улавливает около 95 процентов частиц, типа II и III - около 98 процентов", - поясняет А. Бартулене.

Однако она подчеркивает, что эти маски одноразовые, и поэтому их нельзя носить несколько раз.

Эффективность фильтрации немедицинских масок ниже. Эпидемиолог говорит, что они не сертифицированы как медицинские маски и действуют как физический барьер, чтобы уменьшить распространение инфекции воздушно-капельным путем.

По словам А. Бартулене, эти маски улавливают около 50 процентов частиц, а их эффективность фильтрации зависит от количества слоев маски.

"Чем больше слоев, чем плотнее материал, из которого сделаны маски, тем эффективнее улавливаются частицы. Преимущество этих масок в том, что их можно использовать несколько раз, и они хорошо прилегают к лицц", - говорит специалист.

Одноразовые маски после ношения следует выбросить, но эти маски, по словам врача-эпидемиолога А. Бартулене, можно обеззаразить, постирав теплой водой с мылом или обработав дезинфицирующим средством.

По словам врачей, риск передачи инфекции сохраняется при неправильном снятии маски, неправильном обращении с загрязненными масками и из-за повышенной склонности людей прикасаться к лицу во время ношения маски.