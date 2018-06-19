Из центра Друскининкай надо свернуть влево к реке Ратнича, там стоят указатели. Поднимаемся по лестнице вверх и входим в деревянное здание музея, платим кассиру 1 евро (это цена для школьников, студентов и пенсионеров, остальным придется заплатить 2 евро). Еще евро стоит разрешение на фотографирование и съемку. Если прибавить стоимость услуг гида (4,50 евро), то за все придется заплатить 7,5 евро.
Кассир Але Закарацкене рассказала о музее и его экспонатах. Она работает здесь всего год, поэтому с историей музея хорошо не знакома. Она же выполняет и функции гида.
Музей был открыт в 1971 году по инициативе лесника, почетного гражданина Друскининкай.
"Насколько я знаю, это идея лесника Альгирдаса Валавичюса. А кто проектировал, не могу сказать", – сказала Закарацкене.
Теперешний деревянный дом-музей - неаутентичен, прежний загорелся в 1992 году, на его месте построили в три раза больший.
Все экспонаты этого музея связаны с лесом, природой, пчелами. Здесь есть чучела птиц, хищных зверей, трофеи, охотничьи приспособления, ульи, скульптуры мастеров по дереву Антанаса Чеснулиса и Антанаса Ластаускаса.
Дом-музей стоит в большом парке с деревянными скамейками. Часть парка засажена декоративными деревьями.
На вопрос, сколько посетителей приходит в музей, Закарацкене порадовалась, что посетителей достаточно.
"Посетителей приходит немало, на экскурсии приезжают школьники со всей страны. Мы всех принимаем. Для учеников проводят специальные уроки. Наши клиенты - люди разных возрастов, от молодых людей до пенсионеров", – сказала она.
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