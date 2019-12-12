Отдел расследований общественного вещателя LRT сообщает, что North China Power Engineering“ (NCPE) проводит в жизнь так называемый проект продажи белорусской электроэнергии и соединения сетей, который на самом деле включает в себя 23 проекта.
Под этот проект сетей БелАЭС Беларусь получила кредит в Эксимбанке Китая (банке экспорта-импорта – ред.) Беларуси предоставлено банком 5 млрд долларов.
NCPE в 2013 году приобрела одно из крупнейших в Литве предприятий по проектированию электроэнергетических объектов – находящийся в Каунасе Институт энергосетей.
Китайцам принадлежит контрольный пакет акций, а в правление предприятия входят только граждане Китая.
Литва с начала 2016 года старается убедить страны Евросоюза (ЕС) присоединиться к эмбарго белорусской электроэнергии, однако другие страны Балтии не стали предпринимать такие шаги. Эксперты признают, что электричество с БелАЭС теоретически сможет попадать на общий рынок через Россию и Латвию.
В 2017 году Сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы. Также принят закон о запрете на приобретение электроэнергии с небезопасных станций.
Беларусь отклоняет претензии Литвы на предмет того, что БелАЭС небезопасна. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца нынешнего года, а сама АЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года.
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