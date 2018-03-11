Портал уже сообщал, что с мая по октябрь 2017 года в столичном ресторане Kinų aukso žiedas без выходных по 13 часов в день работал гражданин Китая, которого вызволили из небезопасного окружения, но на этом все и закончилось. У полиции не было доказательств того, что в ресторане был случай торговли людьми или принудительного использования человека.

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После этого судья Вильнюсского участкового суда Павел Борковский удовлетворил жалобу гражданина Китая, прокуратура должна была расследовать это дело и опросить коллег пострадавшего. Однако прокуроры после опроса бывших коллег китайца, еще раз отказались начать расследование.

Всего опросили троих свидетелей.

Одна из работниц ресторана рассказала, что повар Янг работал по 13 часов в день. По-литовски он не говорил, общался с коллегами при помощи электронного переводчика.По словам девушки, владелица ресторана обращалась с ним неуважительно – кричала на него, толкала, становилась к плите сама, оттолкнув его. В таких случаях повар садился в уголок и ни с кем не общался. Когда в ресторане не было посетителей, хозяйка выключала на кухне свет – повар сидел в темноте.

Однажды китаец спросил у коллеги, можно ли выслать из Литвы в Китай наличные деньги. Услышав утвердительный ответ, он стал спрашивать, нужен ли для этого паспорт и сказал, что у него нет паспорта – его не отдает хозяйка. Девушка сказала ему, что хозяйка нарушает закон, тогда китаец попросил ее о помощи. Она и сообщила о том, в каком положении находится гражданин Китая.

Другая работница ресторана рассказала, что помнит, как Янг приехал в Литву. Он жил у хозяйки. Вскоре она заметила, что Янг работает без выходных и спросила у хозяйки, почему. Хозяйка ей сказала, что в Китае все так работают, и они заключили такой договор. Однажды в июле Янг пожаловался ей, что нуждается в помощи - он работает без выходных и устает. Девушка сказала, что он должен подать жалобу, но он ответил, что не может - у него нет паспорта. Янг сказал, что его не отдает хозяйка, а если он уйдет с работы, то его вышлют на родину и ему придется платить хозяйке компенсацию. Тогда девушка предложила ему обратиться в полицию, но китаец сказал, что не может, поскольку не владеет литовским.

О помощи он просил несколько раз. Но девушка боялась лишиться работы, поэтому никуда не обращалась.

Однако ее друг предложил пригласить китайца к ним в гости. Тот согласился и пришел к ним в квартиру на ул. Архитекту. Однако через 30 минут позвонила хозяйка и стала спрашивать, почему его нет дома. Через 5 минут он поехал домой, а на следующий день хозяйка заявила девушке, что Янгу нельзя надолго выходить из дома, поскольку завтра ему надо выходить на работу.

Однажды приехала полиция и увезла Янга. А хозяйка сказала, что работники должны врать полиции, говорить, что Янг работал по графику, что у него были выходные. За это она обещала заплатить работникам накопившиеся долги.

Однако девушка сказала инспектору Инспекции по труду правду. Ее слова подтвердил и ее бывший друг.

Кстати, обе девушки рассказали инспекторам, что распоряжению хозяйки ресторана в рабочие дни с 17 ч., а в рабочие весь день не пробивали заказы через кассу. В конце дня деньги забирала хозяйка.

Однако старший следователь Саулюс Бернотас указал, что не может начать расследование за отсутствием в деяниях состава преступления.

Было указано, что в ходе расследования не было доказательств того, что была ограничена свобода Янга, а директор ресторана Чжан Джингхуан забрала у него паспорт для того, чтобы оформить необходимые документы.

Кроме того, следователь указал, что Янг мог выходить из дома, общаться с людьми, его жизни и здоровью ничто не угрожало, не было ни физического, ни психологического насилия, угроз. DELFI напоминает, что у Янга был лишь один из двух ключей от квартиры хозяйки, где он жил, поэтому он мог попасть туда только когда дома была хозяйка или ее сын. Хозяйка всегда была рядом с ним - и на работе, и дома. Никаких преступных деяний со стороны владелицы ресторана следователь не усмотрел.

По словам главы Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене сказала, что повар больше не будет подавать жалобу на действия прокуроров. Он пережил разочарование, он устал и чувствует себя в опасности.

"А может ли он чувствовать себя иначе? Его освободили во время рейда, много часов допрашивали в комиссариате – кстати, при этом все время рядом была его хозяйка – и тут отказали в расследовании. После суд распорядился опросить свидетелей... И снова работали те же полицейские, тот же прокурор. Свидетелей допросили – и снова отказали в расследовании.

Приезжает на допрос и 40-летний пострадавший – на этот раз у кабинета следователя он встречается с хозяйкой и целой свитой ее знакомых, один из них начинает снимать его на видео. Работникам нашего центра пришлось прятаться с китайцем в комиссариате, пока хозяйка со своей свитой не покинула комиссариат", – возмущалась Мишинене. Она сказала, что небезопасность комиссариата для пострадавшего - это курьезное явление.

Но последним ударом было то, что в свите владелицы ресторана был и официальный переводчик, который участвовал в допросах повара. Она рассказала, что после этой истории одна из девушек-свидетелей лишилась работы.