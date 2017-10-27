Первые татары в Литву пришли около 700 лет назад, и, как свидетельствуют документы, это был единственный этнос, который участвовал во всех, без исключения, войнах, которые вело Великое княжество Литовское. Однако язык "пришельцы" свой не сохранили и ассимилировались. Со временем филологическое направление, изучающее их язык в Литве, Польше и Беларуси, получило название китабистика. Его родоначальником стал белорусский ученый родом из Барановичей, профессор Вильнюсского университета Антон Антонович.
© DELFI

Именно А.Антонович доказал, что татарские рукописи не только не горят, но и спустя несколько веков открывают свои тайны.

Портал DELFI в преддверии 100-летия восстановления государственности Литвы публикует серию статей о выдающихся людях этого края, чьи дела неразрывно связаны с именем современной Литвы.

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Антон Антонович в главной книге своей жизни "Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система" рассмотрел 24 оригинальных текста и сделал их доступными не только для ученых, но и для массового читателя.

"Благодаря этому труду сформировалось особое направление — китабистика", - рассказала в интервью DELFI ведущий научный сотрудник Института литовского языка отдела по исследованию рукописного наследия Литвы, доцент Вильнюсского университета Галина Мишкинене.

"Антон Антонович - великий ученый, профессор Вильнюсского университета, который одним из первых после войны занялся исследованием татарских рукописей. И очень важно, что человек, не будучи по рождению татарином, занялся именно исследованием татарского духовного наследия", - отмечает председатель Татарской общины Литвы, профессор университета Миколаса Ромериса Адас Якубаускас.

Адас Якубаускас: татары воевали за ВКЛ

А.Якубаускас
А.Якубаускас
© DELFI / Kiril Čachovskij


О татарах как первых переселенцах в Литву, первых воинах, узнали еще во времена Гедиминаса, в 1319—1320 годы. Так что в ближайшее время татарская община Литвы отметит 700-летие с момента появления первых татар в Великом княжестве Литовском. Правда, об этих первых переселенцах известно мало, так как они ассимилировались, исчезли и подпитали собой белорусский, польский и литовский этнос.

"Позже татары приходили во времена князя Альгирдаса, а затем уже во времена Витаутаса Великого в 1397 году. После проигранного сражения Тохтамыш с остатками своего войска, а это примерно 40 000-50 000 человек, пришел в Великое княжество Литовское с просьбой помочь ему восстановиться в престоле. Взамен он пообещал помощь Витовту и литовцам в борьбе против крестоносцев", - рассказывает в интервью DELFI глава татарской общины Литвы Адас Якубаускас.

Исторические документы подталкивают к выводу, что это единственный этнос, который участвовал во всех, без исключения войнах, которое вело Великое княжество Литовское, отмечает ученый. Татары также принимали активное участие во всех восстаниях против Российской империи, например, в восстании Т.Костюшко 1794 года, а также в восстаниях 1831 и 1863 годов, из-за чего позже позже подвергались репрессиям.

Как свидетельствует А.Якубаукас, в данный момент в Литве проживает около 3000 татар.

"Необходимо учитывать, что литовские татары расселены не только в Литве, но и в Польше и Беларуси. Если рассматривать этнос шире, то нужно отметить, что в Польше проживает около 3000, а в Беларуси около 6000 татар. В общей сложности это получается 11 000 или 12 000 человек. Я думаю, что это довольно серьезная цифра. В Литве же татары в основном сосредоточены вокруг Вильнюса, Каунаса, Алитуса, Швенчениса, Шальчининкай", - говорит председатель татарской общины Литвы.

По его словам, изучение духовного наследия литовско-польских татар в советские времена было делом непростым, так как не все документы были доступны.

"Я считаю, что Антон Антонович - это великий ученый, профессор Вильнюсского университета, который одним из первых или даже первым после войны занялся исследованием татарских рукописей. Этими рукописями занимались и до Антоновича, но в советский период это был героический поступок для нашей общины, потому что в советское время не всё было разрешено, а он был пионером в этой области - татароведении и китабистики, в чтении текстов, написанных на старо-белорусском и старо-польском языках арабским алфавитом", - отмечает профессор.

Арабским письмом, но по-белорусски

А.Антонович с коллегой
А.Антонович с коллегой
© DELFI / Karolina Pansevič


Как свидетельствуют ученые, около 100 лет назад известный белорусский археолог, историк И.Луцкевич обнаружил рукопись литовских татар — китаб. Луцкевич был хранителем огромной коллекции рукописей и памятников письменности времен ВКЛ. Эта коллекция и собранные во время археологических экспедиций экспонаты стали основой для Белорусского музея, открытого в Вильнюсе в 1921 г.

По данным ученых, еще в середине XIX в. специалисты обратили внимание на старые рукописи литовских татар - китабы, хамаилы, тефсиры и теджвиды, которые были написаны арабским письмом на арабском, турецком, белорусском и польском языках. Исследования этих рукописей начались только во второй половине XX в., а толчком для них стал именно обнаруженный и представленный широкой общественности китаб из деревни Сорок Татар, в научной литературе известный как китаб И.Луцкевича.

Рукопись, написанная на трех, а в некоторых местах и на четырех языках, является своего рода катехизисом для мусульман, в котором содержится информация об основных мусульманских праздниках, священных месяцах, Рамадане, молитвах, значении намаза и т.д.

Ян Станкевич и Мария Тауэрова были первыми учеными, которые познакомили читателей с отрывками китаба И.Луцкевича и с популярной легендой "Ми­радж", в которой рассказывается о путешествии пророка Мухаммеда в Иерусалим и о его вознесении на небеса. Исследования продолжил профессор Антон Антонович.

Что такое китаб?

Китаб из архивов Вильнюсского университета
Китаб из архивов Вильнюсского университета
© DELFI / Karolina Pansevič


Китабы — это рукописные сборники различного содержания. В них входят предания о жизни и деятельности пророка Мухаммеда, описания обрядов и ритуалов, а также основных обязанностей мусульман, нередко также библейские легенды, нравоучительные рассказы, даже восточные авантюрные повести.

Кроме китабов, выделяют написанные арабицей тафсиры, таджвиды, хамаилы. Китабы написаны и читаются справа налево, текст начинается там, где в славянских книгах заканчивается. В библиотеках Вильнюса и Минска хранятся рукописи объемом от 70 до 1000 страниц. Строка в таких рукописях цельная, нет раздела на слова, знаков препинания и написаний с большой буквы.

Наиболее глубоко исследовавший китабы Антон Антонович в книге "Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система" (Вильнюс, 1968) рассмотрел 23 рукописи и один деловой документ.

Благодаря этому труду, в будущем сформируется особое направление – китабистика.

Галина Мишкинене: книга А.Антоновича стала знаковой

Как свидетельствует Галина Мишкинене, татары в ВКЛ к концу XVII века перестают употреблять свой родной тюркский язык и переходят на государственные языки, сначала это старо-белорусский, или руський, как он тогда назывался, а позже - на польский язык. И именно поэтому появилась необходимость перевода на доступный и понятный всем язык. Арабское письмо, как символ религии, символ ислама, сохраняется, однако под ним скрывается "руська мова" и польский язык. Этому и посвятил свою творческую жизнь Антон Антонович.

"Судьба Антона Антоновича складывалась очень интересно. Он родился в 1910 году в деревне Козлы под Барановичами, которые в те времена принадлежали Польше. Закончил польскую семилетнюю школу и в поисках работы приезжает в Вильнюс", - рассказывает Г.Мишкинене.

В Вильнюсе он заканчивает техническую школу и некоторое время работает на железной дороге. В межвоенный период с работой было очень сложно, и он рабoтал то в Вильнюсе, то в Варшаве, то опять же в Барановичах. А с 1942 по 1944 года попадает на работу в Белорусский музей И.Луцкевича.

"И вот в этом музее он знакомится с этой рукописью. Он обращается за помощью к востоковедам, углубляется, и это его настолько до глубины души трогает, что он понимает, что хочет углубляться и должен учиться. После войны в 1945 году А.Антонович в возрасте 35 лет экстерном сдает экзамен и поступает в Вильнюсский университет на отделение славистики. А ведь все началось с китаба, он решил, что хочет углубиться в этот языковой пласт — это белорусский, старо-белорусский язык, потому что язык, скрытый под арабской письменностью, сохранил очень много архаических элементов",- рассказывает Г.Мишкинене.

А.Антонович
А.Антонович
© DELFI / Karolina Pansevič


В 1950 году он становится выпускником ВУ. И его как очень аккуратного, требовательного к самому себе и успешного студента оставляют и предоставляют возможность работать в библиотеке. Он попадает в рукописный отдел. И, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей, продолжает шифровать китаб.

"А.Антонович готовит свою диссертацию, но в тот момент, а это 50-e годы, неблагоприятен для подобного труда, и когда он заявляет свою тему, она не принимается. А.Антонович не отчаивается и защищает свою первую кандидатскую диссертацию по теме "Книги Каунасского земельного суда 1566–1567 гг."

Спустя 10 лет, наступает пора перемен, и он опять возвращается к этой теме - ищет архивы в библиотеке Вильнюсского университета, архивы национального музея и находит 23 рукописи и одну расписку. У татар долгое время бытовал такой обычай — давать расписки, например, об одолжении денег, и т.д., писались они арабицей, но по-польски", - свидетельствует доцент ВУ.

По словам Г.Мишкинене, А.Антонович проделывает огромнейший труд — исследует графику и орфографию рукописей, и конечно, язык. В том числе он изучал, как осуществлялся переход с белорусского языка на польский. В 1968 году выходит его монография.

"Это был очень большой труд, потребовавший много времени, ведь каждая арабская графема имеет свое написание — начальное, конечное, серединное, обособленное и т.д. Он разрабатывает систему транслитерации — как эти рукописи читать, чтобы они были доступны не только ученым, но и более широким массам. Работа вышла и сразу стала уникальной. Сам же профессор умер в 1980 году, учеников у него не было, хотя задумок было очень много - он хотел издать хрестоматию этих текстов, потому что это был богатый этнографический материал, кроме того, он собирался издать словарь", - говорит ученый.

Г.Мишкинене заключает, что точно так же, как монография Станислава Кричинского "Литовские татары", так и книга А.Антоновича стала знаковой и заложила основу китабистики.

В следующем году исполнится 50 лет после выхода в свет столь значимой монографии.

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