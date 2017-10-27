Именно А.Антонович доказал, что татарские рукописи не только не горят, но и спустя несколько веков открывают свои тайны.

Портал DELFI в преддверии 100-летия восстановления государственности Литвы публикует серию статей о выдающихся людях этого края, чьи дела неразрывно связаны с именем современной Литвы.

Антон Антонович в главной книге своей жизни "Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система" рассмотрел 24 оригинальных текста и сделал их доступными не только для ученых, но и для массового читателя.

"Благодаря этому труду сформировалось особое направление — китабистика", - рассказала в интервью DELFI ведущий научный сотрудник Института литовского языка отдела по исследованию рукописного наследия Литвы, доцент Вильнюсского университета Галина Мишкинене.

"Антон Антонович - великий ученый, профессор Вильнюсского университета, который одним из первых после войны занялся исследованием татарских рукописей. И очень важно, что человек, не будучи по рождению татарином, занялся именно исследованием татарского духовного наследия", - отмечает председатель Татарской общины Литвы, профессор университета Миколаса Ромериса Адас Якубаускас.

Адас Якубаускас: татары воевали за ВКЛ





О татарах как первых переселенцах в Литву, первых воинах, узнали еще во времена Гедиминаса, в 1319—1320 годы. Так что в ближайшее время татарская община Литвы отметит 700-летие с момента появления первых татар в Великом княжестве Литовском. Правда, об этих первых переселенцах известно мало, так как они ассимилировались, исчезли и подпитали собой белорусский, польский и литовский этнос.

"Позже татары приходили во времена князя Альгирдаса, а затем уже во времена Витаутаса Великого в 1397 году. После проигранного сражения Тохтамыш с остатками своего войска, а это примерно 40 000-50 000 человек, пришел в Великое княжество Литовское с просьбой помочь ему восстановиться в престоле. Взамен он пообещал помощь Витовту и литовцам в борьбе против крестоносцев", - рассказывает в интервью DELFI глава татарской общины Литвы Адас Якубаускас.

Исторические документы подталкивают к выводу, что это единственный этнос, который участвовал во всех, без исключения войнах, которое вело Великое княжество Литовское, отмечает ученый. Татары также принимали активное участие во всех восстаниях против Российской империи, например, в восстании Т.Костюшко 1794 года, а также в восстаниях 1831 и 1863 годов, из-за чего позже позже подвергались репрессиям.

Как свидетельствует А.Якубаукас, в данный момент в Литве проживает около 3000 татар.

"Необходимо учитывать, что литовские татары расселены не только в Литве, но и в Польше и Беларуси. Если рассматривать этнос шире, то нужно отметить, что в Польше проживает около 3000, а в Беларуси около 6000 татар. В общей сложности это получается 11 000 или 12 000 человек. Я думаю, что это довольно серьезная цифра. В Литве же татары в основном сосредоточены вокруг Вильнюса, Каунаса, Алитуса, Швенчениса, Шальчининкай", - говорит председатель татарской общины Литвы.

По его словам, изучение духовного наследия литовско-польских татар в советские времена было делом непростым, так как не все документы были доступны.

"Я считаю, что Антон Антонович - это великий ученый, профессор Вильнюсского университета, который одним из первых или даже первым после войны занялся исследованием татарских рукописей. Этими рукописями занимались и до Антоновича, но в советский период это был героический поступок для нашей общины, потому что в советское время не всё было разрешено, а он был пионером в этой области - татароведении и китабистики, в чтении текстов, написанных на старо-белорусском и старо-польском языках арабским алфавитом", - отмечает профессор.

Арабским письмом, но по-белорусски





Как свидетельствуют ученые, около 100 лет назад известный белорусский археолог, историк И.Луцкевич обнаружил рукопись литовских татар — китаб. Луцкевич был хранителем огромной коллекции рукописей и памятников письменности времен ВКЛ. Эта коллекция и собранные во время археологических экспедиций экспонаты стали основой для Белорусского музея, открытого в Вильнюсе в 1921 г.

По данным ученых, еще в середине XIX в. специалисты обратили внимание на старые рукописи литовских татар - китабы, хамаилы, тефсиры и теджвиды, которые были написаны арабским письмом на арабском, турецком, белорусском и польском языках. Исследования этих рукописей начались только во второй половине XX в., а толчком для них стал именно обнаруженный и представленный широкой общественности китаб из деревни Сорок Татар, в научной литературе известный как китаб И.Луцкевича.

Рукопись, написанная на трех, а в некоторых местах и на четырех языках, является своего рода катехизисом для мусульман, в котором содержится информация об основных мусульманских праздниках, священных месяцах, Рамадане, молитвах, значении намаза и т.д.

Ян Станкевич и Мария Тауэрова были первыми учеными, которые познакомили читателей с отрывками китаба И.Луцкевича и с популярной легендой "Ми­радж", в которой рассказывается о путешествии пророка Мухаммеда в Иерусалим и о его вознесении на небеса. Исследования продолжил профессор Антон Антонович.

Что такое китаб?





Китабы — это рукописные сборники различного содержания. В них входят предания о жизни и деятельности пророка Мухаммеда, описания обрядов и ритуалов, а также основных обязанностей мусульман, нередко также библейские легенды, нравоучительные рассказы, даже восточные авантюрные повести.

Кроме китабов, выделяют написанные арабицей тафсиры, таджвиды, хамаилы. Китабы написаны и читаются справа налево, текст начинается там, где в славянских книгах заканчивается. В библиотеках Вильнюса и Минска хранятся рукописи объемом от 70 до 1000 страниц. Строка в таких рукописях цельная, нет раздела на слова, знаков препинания и написаний с большой буквы.

Наиболее глубоко исследовавший китабы Антон Антонович в книге "Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система" (Вильнюс, 1968) рассмотрел 23 рукописи и один деловой документ.

Благодаря этому труду, в будущем сформируется особое направление – китабистика.

Галина Мишкинене: книга А.Антоновича стала знаковой

Как свидетельствует Галина Мишкинене, татары в ВКЛ к концу XVII века перестают употреблять свой родной тюркский язык и переходят на государственные языки, сначала это старо-белорусский, или руський, как он тогда назывался, а позже - на польский язык. И именно поэтому появилась необходимость перевода на доступный и понятный всем язык. Арабское письмо, как символ религии, символ ислама, сохраняется, однако под ним скрывается "руська мова" и польский язык. Этому и посвятил свою творческую жизнь Антон Антонович.

"Судьба Антона Антоновича складывалась очень интересно. Он родился в 1910 году в деревне Козлы под Барановичами, которые в те времена принадлежали Польше. Закончил польскую семилетнюю школу и в поисках работы приезжает в Вильнюс", - рассказывает Г.Мишкинене.

В Вильнюсе он заканчивает техническую школу и некоторое время работает на железной дороге. В межвоенный период с работой было очень сложно, и он рабoтал то в Вильнюсе, то в Варшаве, то опять же в Барановичах. А с 1942 по 1944 года попадает на работу в Белорусский музей И.Луцкевича.

"И вот в этом музее он знакомится с этой рукописью. Он обращается за помощью к востоковедам, углубляется, и это его настолько до глубины души трогает, что он понимает, что хочет углубляться и должен учиться. После войны в 1945 году А.Антонович в возрасте 35 лет экстерном сдает экзамен и поступает в Вильнюсский университет на отделение славистики. А ведь все началось с китаба, он решил, что хочет углубиться в этот языковой пласт — это белорусский, старо-белорусский язык, потому что язык, скрытый под арабской письменностью, сохранил очень много архаических элементов",- рассказывает Г.Мишкинене.





В 1950 году он становится выпускником ВУ. И его как очень аккуратного, требовательного к самому себе и успешного студента оставляют и предоставляют возможность работать в библиотеке. Он попадает в рукописный отдел. И, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей, продолжает шифровать китаб.

"А.Антонович готовит свою диссертацию, но в тот момент, а это 50-e годы, неблагоприятен для подобного труда, и когда он заявляет свою тему, она не принимается. А.Антонович не отчаивается и защищает свою первую кандидатскую диссертацию по теме "Книги Каунасского земельного суда 1566–1567 гг."

Спустя 10 лет, наступает пора перемен, и он опять возвращается к этой теме - ищет архивы в библиотеке Вильнюсского университета, архивы национального музея и находит 23 рукописи и одну расписку. У татар долгое время бытовал такой обычай — давать расписки, например, об одолжении денег, и т.д., писались они арабицей, но по-польски", - свидетельствует доцент ВУ.

По словам Г.Мишкинене, А.Антонович проделывает огромнейший труд — исследует графику и орфографию рукописей, и конечно, язык. В том числе он изучал, как осуществлялся переход с белорусского языка на польский. В 1968 году выходит его монография.

"Это был очень большой труд, потребовавший много времени, ведь каждая арабская графема имеет свое написание — начальное, конечное, серединное, обособленное и т.д. Он разрабатывает систему транслитерации — как эти рукописи читать, чтобы они были доступны не только ученым, но и более широким массам. Работа вышла и сразу стала уникальной. Сам же профессор умер в 1980 году, учеников у него не было, хотя задумок было очень много - он хотел издать хрестоматию этих текстов, потому что это был богатый этнографический материал, кроме того, он собирался издать словарь", - говорит ученый.

Г.Мишкинене заключает, что точно так же, как монография Станислава Кричинского "Литовские татары", так и книга А.Антоновича стала знаковой и заложила основу китабистики.

В следующем году исполнится 50 лет после выхода в свет столь значимой монографии.