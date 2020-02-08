Киевский элитный магазин: холодильник с икрой, аквариум с устрицами и девушки в поиске богатых мужей

Поскольку украинцы массово едут на заработки в Литву, многие думают, что в Украине все люди живут бедно. Война, политический хаос и т.д. Да, этой стране есть на что жаловаться.

Но это не значит, что все там живут хуже, чем жители Литвы. Уважаемые, это глупость. Есть там такие места, где нищетой и не пахнет. В центре Киева, на ул. Мечникова есть магазин Good Wine, к которому подъезжают роскошные автомобили с элитой – бандитами и звездами. В руках у них - толстые кошельки.

У магазина дежурят охранники. Каждого приходящего они встречают, как царя. Кажется, что с каждым они хорошо знакомы.

Если вы считаете, что в Литве наблюдается большое разобщение между бедными и богатыми, значит, вы не были в Киеве. Там на рынке на последние центы покупает картошку старушка с пенсией до 70 евро.

А в магазине Good Wine молодая девушка с розовыми волосами покупает набор сыров с плесенью, замысловатый хлеб с маслинами и шалфеем и еще в придачу устриц. За все это она запросто отдает 3000 гривен (больше 100 евро) и еще оставляет чаевые работнику, который донес ее пакет до Porsche.

В Киеве многие люди даже не знают, что в их городе есть такой роскошный магазин. Журналист специально спрашивал о нем у таксистов и продавцов обычных магазинов, у официантов в кафе, и немногие могли сказать, что это за место.

Если они не могут сказать, что это, то этим займется журналист. Good Wine (хорошее вино) сначала был магазином вроде нашей Vynoteka или Bottlery, такой магазин с хорошими алкогольными напитками. Потом ассортимент разросся и Good Wine стал магазином, в котором продают отборные товары из разных стран мира.

В литовских магазинах мы привыкли видеть аквариумы с карпами, а здесь стоят аквариумы с устрицами. Удивительна и подборка фруктов и овощей, там можно найти товары из Азии, Южной Америки.

Ассортимент сыров здесь как в специализированных магазинах Италии или Франции. Украинцы говорят, что товары к ним доставляют прямо из хозяйств и в тот же день, поэтому они отличаются свежестью.

В каждом отделе работают не продавцы, а знатоки в своем деле. Алкоголь продает сомелье – он подберет напиток по конкретному поводу и к конкретным блюдам.

У фруктов всегда стоят несколько человек, которые проверяют, чтобы не было подпорченных продуктов. Когда надо, поливают и опрыскивают их. Вам не надо задумываться, какой из перцев больше подойдет для рагу, консультант выберет для вас самый подходящий вариант. То же самое и с мясом – там продают не просто мясо, там говядину массажируют. Если вы хотите что-то особенное, то надо сделать заказ заранее. Его подготовят конкретно для вас.

Клиенты постоянно заглядывают в специальный шкаф-холодильник с икрой. Украинские богачи обожают ее и знают, какая самая лучшая. Около этого холодильника также стоит консультант.

В Украине здоровое питание еще не так распространено как на Западе или в США, вегератианцев и веганов там немного. Но в этом магазине есть отдел с йогуртами из Парижа, Лондона и Барселоны для веганов. И особое печенье без глютена из Цюриха.

Все, что здесь продается, можно попробовать. В магазине есть несколько кафе, где вам приготовят желаемое, и даже откроют выбранную бутылку. Это очень нравится состоятельным людям, которым лень готовить дома или которые, например, не хотят сами готовить рыбу из-за ее запаха.

Эти кафе напоминают клубы для богатых людей. Там все знакомы, перебрасываются несколькими словами.

В магазине есть и отдел товаров для дома. Там можно найти интересные кухонные принадлежности и электротехнику. Состоятельные люди покупают новинки, не вникая в то, зачем они нужны, просто для них иметь такую вещь в доме - престиж. Можно будет похвастаться перед друзьями.

В магазине всегда полно людей. Стоянка перед ним заставлена автомобилями. Там постоянные заторы. Чтобы избежать столпотворения, хозяева магазина открыли еще два таких магазина - все они находятся в престижных районах города.

Вход в Good Wine бесплатный, никакие разрешения не нужны. Сюда может прийти каждый и купить, что душа пожелает. Важно только знать, что все товары там значительно дороже, чем в обычных магазинах Киева. В 2, в 3 и даже больше раз дороже. Правда, кое-что стоит почти как тот же товар в Литве. Не надо забывать - у нас есть евро, а в Украине - нет. А если вы не хотите ничего покупать в этом магазине, то зайдите хотя бы в отдел туалетной бумаги - вы увидите, что ее покупают не по акционной цене, а по цвету и запаху, важно, чтобы цвет сочетался с плиткой в уборной.

За покупками сюда приходят не только богатые жители. Часто заходят и те, кто пока только мечтает о богатстве – девушки, которые надеются познакомиться с богатыми и влиятельными джентльменами. Таких покупателей легко вычислить. Они покупают немного, буханку хлеба, бутылку воды. При этом ходят по магазину медленно, оглядываются, как будто ищут что-то особенное. Работники привыкли к таким покупателям и провожают их улыбками.

Журналиста разочаровал один момент. Он надеялся, что богатые люди на дорогих машинах удивят своим стилем, необычной одеждой. Однако, отправляясь в магазин, украинцы не особенно прихорашиваются. Если не знаешь, что находишься в дорогом магазине, то можно подумать, что это рядовые жители страны.