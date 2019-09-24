Кедисы ради спасения дочери продали свой дом в Гарляве

По данным источников DELFI, родители Неринги Венцкене, которая находится в чикагской тюрьме, Лаймуте и Витаутасу Кедисам пришлось продать дом из-за финансовых проблем. Дом был продан на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что родители Венцкене помогают не только ей, но и своему внуку, 20-летнему Каролису Кедису, который живет в США.

Венцкус рассказывал DELFI, что финансовое бремя с ним разделяют оставшиеся в Литве родственники. Сам молодой человек развозит еду. Он зарабатывает себе на жизнь и помогает матери.

Венцкус сказал, что очень дорого стоят и элементарные вещи, например, звонки из тюрьмы. "Я точно не знаю, но это несколько долларов за один звонок. Продолжительность звонка 15 минут, – сказал он. – Количество звонков в месяц также ограничено. Около 20 кажется".

В феврале 2018 года Венцкене была арестована и закрыта в Чикагскую тюрьму. Сообщалось, что до ареста она работала флористом, у нее был свой цветочный салон.

"У нас был цветочный магазин, но его пришлось закрыть, поскольку без мамы надо было нанимать работников, не было смысла его содержать", – сказал DELFI Венцкус.

Интересы Венцкене представляют несколько адвокатов. Некоторые работают безвозмездно, другим надо платить.

Венцкус собирал деньги на адвокатов через разные платформы сбора средств, но, по его словам, эти деньги уже закончились.

Адвокаты Венцкене сделали последний шаг – подали заявку в Верховный суд о пересмотре закона об экстрадиции. Суд остановил экстрадицию Венцкене до пересмотра заявки.