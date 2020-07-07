14 июля с 11 до 13 ч. в Старом городе Кедайняй, на ул. Диджёи будет действовать огуречный рынок. Там будут продавать свежие и соленые огурцы, а также косметику из огурцов. Будут представлены и различные блюда из огурцов.
Ресторан Grėjaus namas приглашает участников праздника попробовать мороженое "Мост через реку". Этим десертом ресторан пополнил свое меню только весной прошлого года.
В городе будет работать огуречная почта. Поздравление или короткий рецепт на специальной открытке все желающие могут выслать близким, родственникам и друзьям.
14 июля выбрали Днем огурцов неслучайно. В 1997 году в Кедайняй впервые решили отметить овощеводов, которые выращивают огурцы. С тех пор этот праздник и отмечают уже 22 года. Праздник отмечают в середине июля, когда огурцы сильно дешевеют и начинается их заготовка на зиму.
Кедайняй славится как столица огурцов уже не первое столетие. О том, что в городе жители занимаются овощеводством и выращивают огурцы упоминается в источниках XVII в., когда королем был Ян Собеский (1674 г.).
Эта деятельность процветала в регионе и в царские времена, и в межвоенный период, и в советское время.
Во время праздника, который отмечают больше 20 лет, кедайняйцы представляли самые разные рецепты: соленые и маринованные огурцы и даже мартини из огурцов и огуречный торт.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В поле зрения бельгийских служб - еще одна литовская компания, тягачи арестованы
В Бельгии задержаны 18 тягачей литовской транспортной...
Скандал, связанный с промокшими детьми: этот дождь многие запомнят надолго (22)
6 июля у столичного моста Короля Миндаугаса на...
Минздрав: Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19 (7)
Литва планирует приобретение антивирусного препарата...
Новый посткарантинный рейтинг партий, что изменилось? (29)
Время серьезных перемен в рейтинге партий завершилось,...
Парламент Литвы намерен разрешить семейным врачам не работать в выходные и в праздники (56)
Парламент Литвы рассматривает инициативу, связанную с...