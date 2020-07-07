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14 июля Кедайняй объявляет Днем огурцов. В этот день в городе будет работать зеленый рынок, место для соления огурцов и огуречная почта. Будут выбирать лучший рецепт. Кедайняйский регион уже сотни лет славится как столица огурцов, а в последние несколько лет там празднуют День огурцов.
Agurkų diena
Agurkų diena
© Kėdainių r.sav.nuotr.

14 июля с 11 до 13 ч. в Старом городе Кедайняй, на ул. Диджёи будет действовать огуречный рынок. Там будут продавать свежие и соленые огурцы, а также косметику из огурцов. Будут представлены и различные блюда из огурцов.

Ресторан Grėjaus namas приглашает участников праздника попробовать мороженое "Мост через реку". Этим десертом ресторан пополнил свое меню только весной прошлого года.

В городе будет работать огуречная почта. Поздравление или короткий рецепт на специальной открытке все желающие могут выслать близким, родственникам и друзьям.

14 июля выбрали Днем огурцов неслучайно. В 1997 году в Кедайняй впервые решили отметить овощеводов, которые выращивают огурцы. С тех пор этот праздник и отмечают уже 22 года. Праздник отмечают в середине июля, когда огурцы сильно дешевеют и начинается их заготовка на зиму.

Кедайняй славится как столица огурцов уже не первое столетие. О том, что в городе жители занимаются овощеводством и выращивают огурцы упоминается в источниках XVII в., когда королем был Ян Собеский (1674 г.).

Эта деятельность процветала в регионе и в царские времена, и в межвоенный период, и в советское время.

Во время праздника, который отмечают больше 20 лет, кедайняйцы представляли самые разные рецепты: соленые и маринованные огурцы и даже мартини из огурцов и огуречный торт.

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