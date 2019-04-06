Однако специалисты сказали, что это не поможет, и рассказали, что же надо делать на самом деле.

Пришла весна, сошел снег, поэтому горожане и гости города выходят на природу, а там их ждет пренеприятное зрелище – тропинки и газоны сплошь покрыты собачьими экскрементами. Выяснилось, что многие жители города все еще не знают правил или не соблюдают их: выгуливают собак в неположенном месте, не собирают их экскременты.

Работники кедайняйской коммунальной службы убрали дорожки, собрали экскременты. Но ситуация не изменилась, поскольку владельцы собак снова выгуливают там своих питомцев и не убирают за ними.

Жители города стали фотографировать нарушителей и выкладывать фотографии в интернет. Но специалисты заметили, что это незаконный способ борьбы, кроме того, такие фотографии могут быть лишь доказательством, но не больше.

Специалисты предлагают просто делать таким хозяевам животных замечание. Но не всегда этого достаточно, поэтому иногда надо по телефону вызвать инспектора Службы отдела общественного порядка или полицейских. За такое нарушение владельцам животных грозит штраф.

"Мы регулярно проводим рейды, проверяем, соблюдают ли люди правила содержания животных. Особое внимание уделяем паркам, скверам, набережным и другим местам массового скопления людей. Жители нам жалуются, сообщают, что с собаками гуляют там, где это запрещено, не убирают за ними. Мы на такие сообщения реагируем. Если удается выявить нарушителя, то ему назначают штраф", – сказала специалист Службы отдела общественного порядка Жидре Кривичене.