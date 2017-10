"Наблюдение за миграцией, за правовым положением иностранцев и оценка становятся все более серьезным вызовом, и он будет только нарастать", - сказал BNS профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас. По его словам, ДМ следовало бы уделять больше внимания и усилить внутренний контроль, а передача функций полиции и пограничной службе проблемы не решит. Статьи по теме: Глава МВД Литвы предлагает ликвидировать Департамент миграции Литва не продлила вид на жительство связываемому с Кремлем Треушникову Представитель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Арвидас Анушаускас говорит, что передача всех гражданских функций комиссариатам полиции "не будет доброй практикой". "Во многих государствах мира существуют ведомства, которые контролируют процессы легальной миграции. Даже если правящие решат ликвидировать департамент, министерству никак не удастся убежать от этих процессов регулирования, потому что нужно формировать политику, а политику формирует министерство через департамент", - сказал BNS А. Анушаускас. Глава МВД Э. Мисюнас во вторник предложил ликвидировать ДМ, который в последнее время часто подвергался критике, и передать его функции действующей сейчас в миграционной системе полиции. МВД сообщает, что после реорганизации в полиции появится центральное отделение по миграции, которое в структурном отношении объединит имеющиеся территориальные подразделения по вопросам миграции в округах. Согласно плану реорганизации, эта структура будет заниматься процессами реализации миграции, связанными с вопросами гражданства, личными документами, видами на жительство, контролем миграции, выдачей виз, приемом прошений о предоставлении убежища.

