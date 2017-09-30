Литва занимает четвертое место (54%) по количеству смертей от проблем с сердцем и нарушения мозгового кровообращения в Евросоюзе. Таковы данные Евростата.
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Латвия занимает третье место (57%), выше нее по этому критерию Болгария (66%) и Румыния (59%). Эстония занимает пятое место (50%).

Средний показатель в Евросоюзе составляет 37%: в 2014 году 1,8 млн человек умерли от сердечных заболеваний и инсультов.

Свыше трети смертей (34%, или 623 тысячи) случились от сердечного приступа, почти четверть (23%, или 422 тысячи) — от инсульта.

Самая низкая смертность от указанных заболеваний в Дании (24%) и Франции (25%).

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