Латвия занимает третье место (57%), выше нее по этому критерию Болгария (66%) и Румыния (59%). Эстония занимает пятое место (50%).

Средний показатель в Евросоюзе составляет 37%: в 2014 году 1,8 млн человек умерли от сердечных заболеваний и инсультов.

Свыше трети смертей (34%, или 623 тысячи) случились от сердечного приступа, почти четверть (23%, или 422 тысячи) — от инсульта.

Самая низкая смертность от указанных заболеваний в Дании (24%) и Франции (25%).