Латвия занимает третье место (57%), выше нее по этому критерию Болгария (66%) и Румыния (59%). Эстония занимает пятое место (50%).
Средний показатель в Евросоюзе составляет 37%: в 2014 году 1,8 млн человек умерли от сердечных заболеваний и инсультов.
Свыше трети смертей (34%, или 623 тысячи) случились от сердечного приступа, почти четверть (23%, или 422 тысячи) — от инсульта.
Самая низкая смертность от указанных заболеваний в Дании (24%) и Франции (25%).
Каждый второй в Литве умирает от проблем с сердцем и инсультов (13)
Литва занимает четвертое место (54%) по количеству...
Из-за конфликта интересов ДГБ Литвы уволил сотрудника из разведки (2)
В пятницу литовский Департамент государственной...
Суд впервые обязал писать на главной странице литовского паспорта букву "q" (13)
Вильнюсский окружной административный суд в первый раз...
Людям без необходимого трудового стажа предлагают выход: стаж можно купить (30)
С 2018 года начинают постепенно повышать пенсионный стаж,...
В Литве предлагается узаконить использование медицинской конопли (14)
В пятницу в Cейме Литвы прозвучало предложение начать...
TOP новостей
Каждый второй в Литве умирает от проблем с сердцем и инсультов (13)
Литва занимает четвертое место (54%) по количеству...
Юлия Латынина: в России заканчиваются деньги и телевизор, осталось насилие (29)
Известная российская журналистка и писатель Юлия...
Европарламентарий от Литвы бьется за освобождение Серебренникова в ЕП (94)
Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс...
Еще один удар по мэру Друскининкай – придется сносить и саму усадьбу (12)
28 сентября Каунасский окружной суд принял...