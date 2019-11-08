Четверть участников опроса тратят на это 100-200 евро, почти пятая часть – до 50 евро. Гораздо чаще такую сумму тратят водители-мужчины.

8% участников опроса указали, что нисколько не инвестируют в подготовку автомобиля к зиме, 1% - больше 400 евро.

"Ни для кого не секрет, что больше всего денег требует резина. Мы каждый год напоминаем водителям, что они должны оценить качество резины, следить за ее состоянием. Если качественная новая резина прослужит несколько лет, taiто подержанная приходит в негодность через год", – сказал представитель Lietuvos draudimаs Артурас Юодейкис.

Напомним, что на летней резине в Литве нельзя ездить с 10 ноября.

"Ранее проводили исследование, которое показало, что водители меняют резину через каждые 2-3 года, почти половина участников опроса покупает новый комплект. Часть водителей экономит, предпочитая "компромиссный вариант" – на ведущие колеса покупает новую резину, на остальные – подержанную. Важно помнить, что на одну ось нельзя надевать разного типа резину. В сложных условиях справиться с управлением такого автомобиля будет сложно", – сказал Юодейкис.

Эксперты напоминают, что резина - не единственное, о чем надо позаботиться перед приходом зимы. Важно проверить состояние аккумулятора.

"Даже если вы ездите на довольно новом автомобиле, подумайте, точно ли в порядке аккумулятор. Проверьте фары, лампочки, жидкость для охлаждения, масло. Позаботьтесь и о дверцах - они должны плотно закрываться.

Инвестируйте в качественные дворники, приобретите все необходимое для чистки стекол зимой. Это не требует много вложений, но экономит время", – сказал Юодейкис.

Опрос по заказу Lietuvos draudimаs провела компания Spinter. В опросе участвовали 1012 респондентов.