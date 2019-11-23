10 евроцентов, уплаченных за тару в магазине, можно вернуть, если сдать тару.

На первый взгляд депозит кажется небольшим, но за месяц, за полгода, сумма набирается немаленькая. Ее несложно подсчитать, если знать, какое количество тары потребитель покупает за отрезок времени.

ПУ "Администратор системы депозита" (Užstato sistemos administratorius) указало, что в первые 6 месяцев этого года на одного жителя в среднем выходило по 104 единицы возвращенной тары, значит, каждый человек за месяц вернул 10 евро.

Если брать данные не за 1 человека, а с семьи, то можно предположить, что сумма получается немаленькая.

DELFI решил провести эксперимент и понаблюдать, сколько за месяц в семье набирается единиц тары, которую можно сдать, какую сумму можно вернуть и как она меняется в перспективе времени.

За год семья возвращает около 50 евро

Живущий в Вильнюсе Вилюс участвовал в эксперименте, наблюдал за тем, сколько тары набирает за месяц. Он сказал, что обычно складывает пустую тару в пакеты, а потом едет сдавать тару. Правда, сдает он тару в родном городе, где заодно сдает и накопившиеся у родителей бутылки, значит, в эксперименте участвовала семья из 3 человек.

"Большая часть тары - моя. Я занимаюсь спортом, часто покупаю минеральную воду. Если много работы, покупаю энергетический напиток. Иногда у меня собираются друзья, так появляются бутылки от лимонада и алкогольных напитков. Конечно, когда планирую сдать тару, думаю и о родителях. Это позволяет сэкономить и время. Но у них тары меньше, они реже покупают напитки", – сказал Вилюс.

Užstato sistemos eksperimentas DELFI montažas

За месяц он собрал 41 упаковку, но автомат принял 39 - две были повреждены. В основном это пластик – 31 пластиковая упаковка. Жестяных банок и стеклянных бутылок было меньше: соответственно 5 и 3. Сдав тару, Вилюс получил 3,9 евро.

"Возвращается около 4 евро в месяц. Это, конечно, немного, да и это те деньги, которые ты заплатил в качестве депозита - не заработок, но ведь есть люди, которым лень сдавать тару. Так они пускают деньги на ветер. В год получается около 50 евро, а ведь их можно потратить с пользой", – сказал мужчина.

На вопрос, как он оценивает результат эксперимента, мужчина сказал, что раньше не задумывался о том, сколько денег может вернуть.

Мотивировать должен не только финансовый аспект

Наверное, вы думаете, что выбросить 50 евро в год никто не хотел бы, но, оказывается, так поступает каждый 10 житель Литвы. По имеющимся данным, возвращают 90% упаковок, а еще 10% выбрасывают в общие контейнеры или оставляют на природе.

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене отметила несколько важных и не только финансовых аспектов. Несмотря на то, что сумма, которую можно за год вернуть - велика, Цвиликене считает, что этого недостаточно, чтобы изменилось поведение людей.

"Несложно подсчитать, что за год в бюджет возвращается почти 50 евро, а за несколько лет – несколько сотен. Можно сказать, что сумма не впечатляет, но, по нашим подсчетам, в среднем семья из 4 человек столько тратит в месяц на общественный транспорт. Однако, быть может, этого мало, чтобы семья изменила свои финансовые привычки", – сказала Цвиликене.

"Но мне кажется важным другой аспект – аспект потребления, и возможность показать детям, что мы все связаны, можем беречь нашу планету. Когда дети видят, что родители ответственно следят за финансами, дети перенимают их навыки и потом так ведут себя в своей семье", – сказала глава Института финансов Swedbank.

Стоит оценить и незначительные на первый взгляд расходы

По имеющимся данным, с 2016 года, когда начала действовать система депозита, до нашего дня сдали 2 млрд. упаковок.

Представитель SEB Вайдас Жагунис подсчитал, что это больше 700 упаковок на каждого статистического жителя Литвы, а это по 70 евро на каждого.

"Сложно оценить, сколько семье удается вернуть за счет сдачи тары, однако участие в этой системе однозначно приносит пользу – и в плане охраны окружающей среды, и в плане мотивов", – сказал Жагунис.

Он подчеркнул, что клиентам, которых консультируют в вопросах финансов, просят оценить суммы взносов в долгосрочном периоде даже если они на первый взгляд кажутся незначительными.

Например, сколько за год вы отдаете на покупку пластиковых пакетов, которые покупаете в магазине, или за чашку кофе в кафе, которую выпиваете каждое утро. Когда вы выполните это задание, возможно, решите менять привычку, а может, ничего не предпримете, но по крайней мере будете знать цену своему решению.

Жагунис подчеркнул, что знание того на что и сколько денег вы тратите - важно для планирования бюджета.

"Кстати, семьи, в которых есть дети, могут использовать систему депозита как практический способ воспитания финансовой грамотности детей. Например, семья может договориться, что тару из-под минеральной воды и лимонада сдают дети, а вырученные деньги они могут использовать, как захотят. Так можно воспитывать самостоятельность ребенка и финансовую грамотность", – сказал Жагунис.