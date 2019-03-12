В соответствии с новой системой дополнительного пенсионного накопления в Литве государство переведет в 2019 году на счет каждого, кто откладывает 3% зарплаты, по 196 евро.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Кроме того, для всех жителей на 1,55% сократились взносы по социальному страхованию. Тем, кто будет откладывать больше 3% зарплаты, предоставят возможность воспользоваться налоговыми льготами.

По данным Соцмина Литвы, каждому, кто откладывает по 3% зарплаты, государство выделяет по 16,4 евро в месяц. За год это получается 196,8 евро.

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Эта сумма ежегодно будет меняться в зависимости от того, как у человека меняется средняя зарплата, поскольку государство выплачивает всем, кто откладывает по 3% зарплаты 1,5%% от средней зарплаты по стране.

Тем, кто откладывает по 1,8% государство будет выплачивать по 0,3% средней зарплаты.

По данным за январь 2019 года в Литве в фонды второй ступени деньги откладывали 1,29 млн. жителей, их них 839 000 человек получали дополнительные проценты от государства.

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