Каунасский университет имени Витаутаса Великого примет еще 50 белорусских студентов

"В продолжение многолетней инициативы, предназначенной для стран Восточного партнерства, и в поддержку белорусских студентов Университет Витаутаса Великого примет еще 50 студентов из этой страны, которые не ощущают себя в безопасности на своей родине, их преследуют, по гражданским и политическим причинам они были исключены из университетов", – сообщила в среду высшая школа.
Планируется выделить стипендии для платы за обучение этих студентов и учредить фонд помощи.
В данный момент в этом университете уже обучаются 50 студентов из Беларуси.
Университет создаст условия для продолжения белорусскими студентами обучения по различным программам: от гуманитарных, социальных наук, до права, политики, экономики, информатики, педагогических наук и сельского хозяйства.
Обучение белорусом предлагается на английском языке с возможностью использовать русский как вспомогательный. Также создаются условия для обучения удаленным способом.
При необходимости университет предоставит белорусским студентам проживание в общежитиях.
Режим Александра Лукашенко указал отчислять из высших школ студентов и преподавателей, которые, в качестве протеста против непрозрачных президентских выборов, начали забастовки.
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