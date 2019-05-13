Кручинскене обвиняли в нанесении физической боли малолетнему ребенку и нарушении общественного порядка. Прокурор Геновайте Рочене предлагала назначить ей штраф в размере 2500 евро.

Суд решил, что Кручинскене не виновна и оправдал ее.

Расследование было начато после того, как 29 сентября 2018 года по Единому номеру помощи позвонил прохожий и сообщил, что в каунасском Панемунском парке женщина бьет малолетнего ребенка. Полиция задержала Кручинскене.

Эта история получила большой резонанс после того как из семьи на месяц забрали двоих малолетних детей. Специалисты по правам детей утверждали, что детям в семье угрожала опасность, поскольку родители не согласились сотрудничать с полицией, сотрудниками службы по правам детей. Однако позже признали, что и специалисты службы допустили некоторые ошибки.

Суд также подтвердил, что детям в семье угрожает опасность. Детей в семью вернули после того, как разразился скандал, начались протесты.