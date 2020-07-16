Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая

Об этом в четверг утром в эфире радио LRT сказала заведующая отделом по контролю над инфекционными заболеваниями Каунасского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Орина Иванаускене, сообщает lrt.lt.

По ее словам, эти два человека заразились в Литве от приезжих узбеков.

По данным Иванаускене, один заболевший водитель вернулся в Литву 30 июня, он жил в том же помещении гостиницы, что и граждане Узбекистана, он контактировал с первым из заболевших.

Один из заболевших литовцев находится в Каунасской клинической больнице. Об очаге инфекции в каунасской компании стало известно во вторник. До 16 июля было известно о 19 заболевших.

На данный момент проверяют тесты всех 200 работников Hegelmann Transporte.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис в среду просил министра здравоохранения Аурелиюса Веригу подготовить распоряжение, в соответствии с которым приезжих из третьих стран будут в обязательном порядке проверять на коронавирус.