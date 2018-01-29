В последние дни в Каунасской клинической больнице наблюдается наплыв пациентов с серьезными травмами. Операционные работают дольше обычного, а больничные отделения переполнены.
Lūžiai
© Kauno klinikinė ligoninė

"Я шел по тротуару, там снег уже растаял, но я встал на такое место, где были остатки льда, подскользнулся и упал, – рассказал 68-летний каунасец Альгимантас. – Я почувствовал острую боль в бедре. Я думал, ничего страшного, но встать не смог. Прохожие вызвали скорую, меня прооперировали. Мне поставили протез, надеюсь смогу ходить". Заведующий травматологического отделения Артурас Шулнюс сказал, что с прошлой недели, когда начал таять снег, число пострадавших с травмами не увеличилось, но стало больше тяжелых травм.

"Пока у нас привозят примерно одинаковое количество пострадавших в сутки – от 100 до 150, но многих пациентов приходится госпитализировать, два отделения полностью заполнены", – сказал он.

Сейчас в этих отделениях 90 пациентов, 2/3 из них потребовалась срочная помощь после полученных травм. Многих пришлось оперировать. "Операционные из-за увеличения нагрузки работают на несколько часов дольше, интенсивнее работает персонал", – сказал заведующий отделением Йонас Рачкаускас.

Большинство пациентов - пожилые люди, кости у них слабые, поэтому при падении больше вероятность переломов. Особенно опасны травмы длинных трубчатых костей, а если происходит перелом бедра, приходится ставить протез. "Кроме того, в это время много работаем с бездомными, которые социально не застрахованы", – сказал Рачкаускас.

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