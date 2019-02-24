Туалет в Старом городе, недалеко от Каунасского замка, появился осенью 2008 года. Горсовет в своем обращении указал, что туалет уже устарел и заржавел, поэтому его надо продать.
"Контейнерный туалет не отвечает требованиям безопасной эксплуатации, он представляет опасность для работников и посетителей, поэтому признали, что он не пригоден для использования", – указали авторы проекта.
Согласно предложению, постройку уберут, а потом выставят на продажу с аукциона. Начальная цена станет известна после проведения оценки.
С начала 2019 года неподалеку от этого места действует отремонтированный общественный туалет.
Контейнерный туалет в 2008 году обошелся городу больше чем в 0,5 млн. литов (153 000 евро), обстоятельствами его покупки интересовалась правоохрана.
В ходе расследования выяснилось, что строительство этого объекта было незаконным.
За растрату имущества, злоупотребление служебным положением, подделку документов судили 12 человек – чиновников мэрии и компании TK sprendimai.
Большую часть из них позже оправдали.
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