Туалет в Старом городе, недалеко от Каунасского замка, появился осенью 2008 года. Горсовет в своем обращении указал, что туалет уже устарел и заржавел, поэтому его надо продать.

"Контейнерный туалет не отвечает требованиям безопасной эксплуатации, он представляет опасность для работников и посетителей, поэтому признали, что он не пригоден для использования", – указали авторы проекта.

Согласно предложению, постройку уберут, а потом выставят на продажу с аукциона. Начальная цена станет известна после проведения оценки.

С начала 2019 года неподалеку от этого места действует отремонтированный общественный туалет.

Контейнерный туалет в 2008 году обошелся городу больше чем в 0,5 млн. литов (153 000 евро), обстоятельствами его покупки интересовалась правоохрана.

В ходе расследования выяснилось, что строительство этого объекта было незаконным.

За растрату имущества, злоупотребление служебным положением, подделку документов судили 12 человек – чиновников мэрии и компании TK sprendimai.

Большую часть из них позже оправдали.