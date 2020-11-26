Трансляция праздничного концерта на LRT начнется 28 ноября в 18 ч.

"Праздник в Каунасе начнется с зажжения огней на елке и фейерверков. Их смогут увидеть практически все жители города, не выходя из дома", – сказала представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне.

"Все каунасцы до 6 января смогут прийти и посмотреть на елку вживую. Я верю, что мы проявим сознательность, будем беречь себя и своих близких, поэтому призываю не собираться группами, больше времени проводить дома", – сказала она.

Чтобы на Ратушной площади не собирались люди, там будет дежурить охрана и сотрудники отдела общественного порядка. Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене упомянула, что полиция будет усиленно патрулировать улицы, кроме того, будут следить за данными с видеокамер.

По словам представителя полиции, нарушителей карантина сначала будут предупреждать, наказывать будут лишь злостных нарушителей, которые не выполняют требования.