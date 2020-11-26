aA
Завершается украшение елки на Ратушной площади в Каунасе, а в субботу на ней зажгут огни , но вся церемония переместится в виртуальное пространство. Из-за пандемии и карантина никаких мероприятий на площади не будет, а концерт будут передавать по телевидению и на портале Delfi.
Baigiama puošti Kauno eglė
Baigiama puošti Kauno eglė
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Трансляция праздничного концерта на LRT начнется 28 ноября в 18 ч.

"Праздник в Каунасе начнется с зажжения огней на елке и фейерверков. Их смогут увидеть практически все жители города, не выходя из дома", – сказала представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне.

"Все каунасцы до 6 января смогут прийти и посмотреть на елку вживую. Я верю, что мы проявим сознательность, будем беречь себя и своих близких, поэтому призываю не собираться группами, больше времени проводить дома", – сказала она.

Статьи по теме:
На Ратушной площади в Каунасе украшают рождественскую елку
На Кафедральной площади столицы уже украшают рождественскую елку  (17)

Чтобы на Ратушной площади не собирались люди, там будет дежурить охрана и сотрудники отдела общественного порядка. Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене упомянула, что полиция будет усиленно патрулировать улицы, кроме того, будут следить за данными с видеокамер.

По словам представителя полиции, нарушителей карантина сначала будут предупреждать, наказывать будут лишь злостных нарушителей, которые не выполняют требования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

На Театральную площадь Клайпеды доставили рождественскую елку (3)

26 ноября утром в Клайпеде с ул. Лепоес на Театральную...

TOP новостей

Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (12)

Ученые уже не сомневаются, что за время своего...

Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (55)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...

Жители Литвы раскупают недвижимость, специалисты говорят о первых признаках пузыря цен на рынке (4)

Если количество сделок на рынке недвижимости в начале...

В Литве диагностировано 2104 новых случая коронавируса, скончались 17 человек (9)

За последние сутки в Литве диагностировано 2104 новых...

Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина...

|Maža didelių žinių kaina