Каунасская больница сообщила о состоянии мужчины, у которого подозревают коронавирус

Представитель больницы Саулюс Твирбутас в субботу информировал, что пока результатов исследования нет. Он также сказал, что пациент чувствует себя хорошо.

"Пока мы еще не получили результаты исследования из Национальной лаборатории общественного здравоохранения. Пациент чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него нет. Он находится под наблюдением в специальной изолированной палате", - сказал Твирбутас.

31 января портал DELFI сообщал, что молодой человек в Германии контактировал с китайцами, в Литве он почувствовал недомогание, поэтому обратился к врачам.

"Пока никаких клинических признаков мы не наблюдаем. Эпидемиологические данные не показывают наличие болезни, но мы ждем ответ национальной лаборатории", - сказал он.

По словам Твирбутаса мужчину в больницу привезли на скорой в четверг вечером. Сейчас он находится в специальной палате под наблюдением.

"Персонал к нему приходит в специальной одежде, общается с ним. Предприняты все необходимые меры предосторожности", – сказал Твирбутас.

Министерство здравоохранения отмечает, что пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Литве. Этот конкретный случай еще уточняется, диагноз устанавливают.

"В Литве на данный момент нет подтвержденных случаев коронавируса. Несколько проб исследуют, но только для исключения риска – делают все для превенции распространения вируса в Литве. В некоторых случаях, когда обращаются люди даже не отвечающие необходимым требованиям, все равно проверяют информацию, проводят обследование. Но не надо забывать, что сейчас в Литве начался сезон гриппа, поэтому люди, которые не контактировали с китайцами и не ездили в Китай должны обращаться к своему лечащему врачу, если почувствуют симптомы характерные при заболевании гриппом", – сказала представитель Минздрава Габриэле Банайните.