Представитель больницы Саулюс Твирбутас в субботу вечером сказал, что пациент чувствует себя хорошо.
Пресс-секретарь Минздрава Габриэле Банайтите информировала, что исследования опровергли вероятность коронавируса во всех трех образцах.
"Официальные протоколы мы поучим в понедельник", – сказала она DELFI.
31 января портал DELFI сообщал, что молодой человек в Германии контактировал с китайцами, в Литве он почувствовал недомогание, поэтому обратился к врачам.
"Пока никаких клинических признаков мы не наблюдаем. Эпидемиологические данные не показывают наличие болезни, но мы ждем ответ национальной лаборатории", - сказал Твирбутас.
По его словам, мужчину в больницу привезли на скорой в четверг вечером. Сейчас он находится в специальной палате под наблюдением.
"Персонал к нему приходит в специальной одежде, общается с ним. Предприняты все необходимые меры предосторожности", – сказал Твирбутас.
Министерство здравоохранения отмечает, что пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Литве. Этот конкретный случай еще уточняется, диагноз устанавливают.
"В Литве на данный момент нет подтвержденных случаев коронавируса. Несколько проб исследуют, но только для исключения риска – делают все для превенции распространения вируса в Литве. В некоторых случаях, когда обращаются люди даже не отвечающие необходимым требованиям, все равно проверяют информацию, проводят обследование. Но не надо забывать, что сейчас в Литве начался сезон гриппа, поэтому люди, которые не контактировали с китайцами и не ездили в Китай должны обращаться к своему лечащему врачу, если почувствуют симптомы характерные при заболевании гриппом", – сказала представитель Минздрава Габриэле Банайните.
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